Este fin de semana conoceremos al nuevo campeón de la Eurocopa 2024. Por eso, te brindamos la fecha, hora y cómo ver este esperado encuentro. ¡Atento a la información de la nota!





Más información en breves...





¿A qué hora inicia la final de la Eurocopa 2024?

El encuentro entre los finalistas de la Eurocopa 2024 está programado para este domingo 14 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España. ¡Atentos al enfrentamiento!





¿En qué canal ver la final de la Eurocopa 2024?

El partido más esperado del torneo, la final de la Eurocopa 2024, promete ser un duelo intenso de inicio a fin. Este emocionante encuentro será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024