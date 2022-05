Kylian Mbappé fue el protagonista de las noticias deportivas en la semana. No solo porque rechazó al Real Madrid para firmar una renovación de contrato con el PSG hasta 2025. También por unos polémicos comentarios que hizo contra el fútbol sudamericano. El delantero francés de 23 años menospreció el balompié de la región al señalar que “no está tan avanzado como en Europa”. Al popular ‘Donatello’ han empezado a responderle desde distintos lados, siendo Emiliano Martínez uno de los jugadores que ha salido al frente.

En declaraciones a TyC Sports, en la concentración de Argentina en Bilbao antes de la Finalissima ante Italia, el portero de la Albiceleste retó al delantero de la selección de Francia a jugar en Bolivia, Ecuador o Colombia, plazas complicadas para cualquier visitante en las Eliminatorias de CONMEBOL.

“Que Mbappé venga con Francia a jugar con Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia, donde no podes respirar. Lo que pasa es que ellos siempre juegan con la canchita perfecta, la cancha mojadita y no saben lo que es viajar y jugar en Sudamérica”, señaló el popular ‘Dibu’ en el citado programa argentino.

“Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio entrenado, descansado. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador. A ver qué tan fácil es para ellos. Puede que si una selección europea fuera a Sudamérica salga primera pero que vayan a Bolivia, Ecuador, Colombia afuera”, agregó Martínez.

“Cada vez que viajas a la selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado, necesitas adaptarte a los diferentes climas y no podés entrenar mucho porque estas cansado”, finalizó el campeón de América en Brasil 2021.

Conviene recordar que el ‘Dibu’ Martínez no ha sido el único jugador en responder los comentarios de Mbappé sobre el fútbol sudamericano. Fabinho, futbolista del Liverpool, también resalto la complejidad de hacer tantos viajes para cumplir con el calendario estipulado.

“Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado”, mencionó el mediocampista para las cámaras de ESPN.

Y añadió: “A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final”.





