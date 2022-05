El martes, Kylian Mbappé fue entrevistado por TNT Sports y afirmó que las selecciones europeas tienen ventaja sobre las de Sudamérica de cara al Mundial de Qatar 2022. Ante ello, sus declaraciones no tardaron en provocar las reacciones de varios personajes del fútbol sudamericano. Sin embargo, en las últimas horas, el centrocampista brasileño, Fabinho, decidió pronunciarse al respecto, pero con una cruda respuesta al atacante del París Saint-Germain.

En la previa de la gran final de la UEFA Champions League, el futbolista de Liverpool señaló que si bien no escuchó la entrevista del joven delantero francés, considera que el fútbol en América del Sur tiene un alto grado de dificultad.

“Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado”, mencionó el mediocampista para las cámaras de ESPN.

Y añadió: “A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final”.

Del mismo modo, Fabinho aseguró que tanto la Selección de Brasil como Argentina, siempre son candidatos a ganar la Copa del Mundo, pese a las circunstancias en las que se encuentren. “Creo que si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo. Además, van al Mundial como uno de los favoritos”, finalizó.

Las polémicas declaraciones de Mbappé

Kylian Mbappé declaró para TNT Sports y afirmó que las selecciones de Europa tienen mejor nivel que las sudamericanas, por lo que la ‘Canarinha’ y la ‘Albiceleste’ no tienen muchas complicaciones para clasificar a las citas mundialistas.

“La ventaja que tenemos aquí (en Europa) es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando llegamos al Mundial, estamos listos (...) Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo”, aseguró.





