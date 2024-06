El encuentro de Francia vs. Austria (1-0) dejó una victoria ajustada para los ‘galos’ y también significó una terrible noche para una de las estrellas del equipo: Kylian Mbappé. El futbolista sufrió un duro golpe en la nariz que lo llevó a salir del campo de juego y, posteriormente, se pudo confirmar que tuvo una fractura como diagnóstico. Si bien es cierto que el delantero no tendrá que ser operado, el nuevo jugador del Real Madrid deberá usar una máscara por el resto de partidos de la Eurocopa 2024. La reacción de ‘Kiki’ no tardó mucho, para dirigirse a sus seguidores en las redes sociales.

Luego del partido, Mbappé fue trasladado al Hospital de Dusseldorf, Alemania, en donde fue atendido por el departamento médico. Ya en horas de madrugada, el galo se incorporó a la concentración con la Selección de Francia, dejando un mensaje: “¿Alguna idea para máscaras?”. El mensaje estuvo acompañado de un emoji de risas, mostrando que busca tomar la situación de la mejor manera en medio de la participación de la Selección de Francia en el torneo.

La pregunta de Mbappé en redes sociales sobre ideas de máscara.

La respuesta de los usuarios no tardó y dejaron algunas imágenes para que Kylian pueda tener idea de cómo lucir en su siguiente partido de la Eurocopa. Una de las respuestas más concurridas fue la imagen de Donatello, personaje de las Tortugas Ninja. A su vez, una página de caricaturas realizó una animación de la situación.

Las máscaras que podría usar Mbappé en próximos partidos.

Las máscaras que podría usar Mbappé en próximos partidos. (Foto: Fan 10)

Las máscaras que podría usar Mbappé en próximos partidos. (Foto: Difusión)

Las máscaras que podría usar Mbappé en próximos partidos. (Foto: Difusión)

Desde Francia, Canal+ Foot informó que el atacante no estará presente en la fecha 2 ante Países Bajos por un tema de precaución. Su regreso sería para la tercera jornada ante Polonia, pero acompañado de una máscara, elemento que también pide la FIFA ante este tipo de lesiones.





¿Qué exige FIFA ante este tipo de lesiones?

Kylian Mbappé tendrá que usar una máscara en su próximo partido para poder proteger su nariz. Este elemento debe de cumplir con algunos requisitos, según la normativa FIFA en su web oficial. Desde la entidad máxima del fútbol, señalan que tiene que estar hecha “con materiales blandos, ligeros y acolchados”.

Además, la regla detalla que para todos los jugadores “se permite equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y coderas fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchados”.

En este deporte, este tipo de situaciones y uso de elementos se da cuando los jugadores sufren golpes en la cabeza o zonas sensibles (nariz, pómulos, etc.). Sin ir muy lejos, en la actualidad, Víctor Osinhem (Napoli de Italia) juega con una máscara desde el año 2023, por un golpe en el pómulo que lo dejó fuera de acción por un mes.

Víctor Osimhen tiene contrato con el Napoli hasta el 30 de junio de 2025. (Foto: Getty Images)





Las disculpas del austriaco que lesionó a Mbappé

El defensa austríaco Kevin Danso, actor involuntario de la fractura de nariz de Mbappé durante el partido de la primera jornada del grupo D de la Eurocopa 2024 de este lunes entre ambas selecciones, lamentó la lesión del atacante, le deseó una “buena recuperación” y esperó su vuelta a la competición “rápidamente”.

En un mensaje en sus redes sociales en francés, se dirigió “a los aficionados” de los ‘Bleus’. “Lamento que Kylian Mbappé se haya lesionado durante nuestro duelo. Le deseo una buena recuperación y espero que pueda regresar rápidamente a los terrenos de juego”, publicó la pasada madrugada el futbolista, tras la acción que marcó el final del encuentro en Dusseldorf.





