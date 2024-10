Una noticia desde Suecia está generando un revuelo en el entorno de Kylian Mbappé. Diversos medios suecos lo vinculan con una investigación por presunto abuso sexual ocurrido en Estocolmo. A pesar de que la defensa del jugador del Real Madrid salió a desmentir las acusaciones -el propio jugador también-, en las últimas horas revelaron que el francés ya no hablará más sobre el tema y será su equipo legal quien inter en el asunto. Asimismo, Marie-Alix Canu-Bernard, su abogada, iniciaría acciones legales contra las difamaciones contra su patrocinado, quien se encuentra envuelto en una controversia que sigue creciendo.

“Se reserva sus explicaciones, si fuera necesario, para la justicia sueca”, explicó la letrada. Asimismo, indicó que presentarán la querella contra los medios que lo están acusando ya que perjudican la imagen del jugador. “Firmemente las acusaciones de los medios que dan a entender que Kylian Mbappé ha dado explicaciones sobre el desarrollo de su viaje a Estocolmo”, agregó.

Previamente, Canu-Bernard indicó que “una denuncia no constituye la verdad, una denuncia no prueba nada”, sugiriendo que las acusaciones contra el delantero podrían carecer de fundamento sólido. De hecho, la abogada fue más allá al poner en duda si la denuncia iba dirigida realmente a Mbappé, señalando la falta de claridad en el caso. “Ni siquiera sé, una vez más, si la denuncia está dirigida a él”, subrayó.

Por otro lado, la especialista en leyes también hizo hincapié en la tranquilidad con la que galo está manejando la situación, a pesar del “frenesí mediático” que lo rodea. Según Canu-Bernard, el delantero está “particularmente sereno”, pero no logra comprender el alcance de las acusaciones que se le imputan. “No entiende en absoluto de qué se le puede echar la culpa, está totalmente aturdido”, dijo, manifestando el desconcierto que ha generado esta situación en el jugador.

Según RMC Sport, los allegados del astro ya están al tanto de la investigación y de lo que podría venir “un proceso largo, tedioso y perjudicial en términos de imagen”, explicaron. Según la recopilación de los hechos, el motivo del viaje a Estocolmo (Suecia) fue una propuesta hecha por su excompañero en el PSG, Nordi Mukiele, de 26 años, con quien ‘Kiki’ forjó una amistad durante sus dos años juntos en el vestuario (de 2022 a 2024).

A pesar de que la Fiscalía confirmó el último martes el inicio de diligencias en relación con una denuncia de violación, el nombre del futbolista no fue mencionado en el comunicado. Por su parte, Kylian también alzó la voz y rechazó los rumores sobre la investigación, que comenzaron a circular en los medios suecos el lunes 14, describiéndolos como falsos. Mientras tanto, el francés continuó entrenando con normalidad con los Blancos.





Mbappé culpa al PSG y el club francés responde

El futbolista no ha dudado en aludir a lo que él denomina “los tentáculos de Qatar” como responsables de difundir esta noticia falsa. Para el delantero, esta maniobra no es casualidad y se inscribe dentro de la ya larga y tensa disputa que mantiene con el club parisino. En el corazón de este conflicto están los 55 millones de euros que el jugador exige que se le paguen, correspondientes a tres nóminas y parte de un bono por su paso por el PSG.

“Noticia falsa”, escribió en un mensaje cargado de insinuaciones hacia su antiguo club. El galo considera que el PSG está detrás de esta acusación y lo ve como una medida de presión en medio de las negociaciones sobre los impagos que aún no se resuelven. Por su parte, el Paris Saint-Germain no ha tardado en responder a las acusaciones de Mbappé. En declaraciones recogidas por L’Equipe, el club se mostró contundente en su defensa, dejando en claro que no tiene nada que ver con la investigación en curso en Suecia, y descalificó las insinuaciones de su antiguo delanteros.

“Sinceramente, es una vergüenza. El PSG es responsable de todo con él. ¿No ha marcado ningún gol con el Madrid? Culpa del PSG. ¿Se ha perdido partidos con la Selección francesa, aunque él diga que sí, pero no está lesionado? Culpa del PSG. Ahora el PSG se inventa historias en Suecia. Vamos a ignorarlo y a mantener nuestra clase”, expresó un portavoz del club.

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en condición libre desde el PSG a mediados de 2024. (Foto: Getty Images)





