se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en compromiso correspondiente a la ida de la . ¿En qué canales viste la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 26 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina y Brasil) y tendrá lugar en el Estadio de Maracaná.

Flamengo vs Lanús por la Recopa Sudamericana | VIDEO: Fla TV
