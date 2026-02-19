se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de la 6. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 19 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina y Brasil) y tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Lanús.

El partido entre Lanús vs. Flamengo definirá al campeón de la Recopa Sudamericana 2026. (Video: Lanús)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

