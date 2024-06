La Copa América 2024 no contará con la presencia de Leon Bailey, figura en Aston Villa. La baja del futbolista no es por razones técnicas o un tema de lesión, sino porque no quiere participar con su país. Todo, sin embargo, tiene un motivo. El extremo, de 26 años, ha decidido no estar con la Selección de Jamaica, ya que tiene problemas con la Federación de su país, a quienes acusó de tener poco profesionalismo y no brindar las mejores condiciones para tener una buena estadía para la plantilla.

“No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Recibes toda la información de tu vuelo a las 23 horas. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la federación”, mencionó en entrevista con el podcast Let’s Be Honest.

Leon hizo su estreno con los ‘Reggae Boyz’ en el mes de junio del año 2019. En total, ha tenido la oportunidad de disputar un total de 28 partidos, donde convirtió cinco goles y dio seis asistencias. Sin embargo, estos números permanecerán iguales en este periodo porque, aparentemente, no quiere volver a representar a su país, al menos que haya un giro de 180 grados en temas administrativos.

Leon Bailey juega en Aston Villa de Inglaterra. (Foto: AFP)

“Cuando digo que no hay profesionalidad, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. El día del partido te obligan a llevar una camiseta de mujer. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, contó sobre la realidad de una de las mejores selecciones de la Concacaf.

En la presente temporada, el futbolista ha tenido la oportunidad de tener continuidad con Aston Villa. Ha anotado una cantidad de 14 goles y 14 asistencias en 52 partidos. Respecto a torneos internacionales, ha jugado la Conference League, donde llegó hasta semifinales.

¿Cómo se prepara Jamaica?

Por el lado de Jamaica, integra el grupo B en la Copa América 2024, donde se medirá ante Venezuela, Ecuador y México. La no presencia de Bailey significará un gran vacío en el plantel. En el último partido amistoso vencieron por 1-0 a República Dominicana y este domingo culminan su preparación ante la misma Dominica en el Windsor Park Stadium.

Vale destacar que el delantero ha sido una pieza clave para el equipo, llevando a los Reggae Boyz hasta las semifinales de la Copa Oro en dos ocasiones. Su último partido con el combinado nacional fue en noviembre de 2023, en una victoria 3-2 contra Canadá.

¿Cómo se juega la Copa América?

La estructura del torneo de la Copa América Estados Unidos 2024, confirmada por la Conmebol, se basa en la división en cuatro grupos. Dos de estos grupos jugarán sus partidos en el oeste y el centro del país, mientras que los otros dos lo harán en el este y el centro. Conforme avance la competición, esta se desplazará hacia el este: los cuartos de final se llevarán a cabo en el oeste y el centro, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en el este.

En cuanto a los equipos participantes, la Copa América incluirá a diez selecciones de la Conmebol y seis selecciones invitadas de la Concacaf. Esta será la 48ª edición del torneo, con la participación de 16 equipos, siguiendo el mismo formato utilizado en la edición del Centenario en 2016, que también se desarrolló en Estados Unidos.

¿Cuándo comienza la Copa América 2024?

La próxima edición de la Copa América 2024, que por segunda vez se realizará en Estados Unidos, comenzará el 20 de junio y culminará el 14 de julio de 2024, según anunció la Conmebol. En este torneo participarán 10 selecciones sudamericanas y 6 selecciones invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).





