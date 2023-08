Vía TNT Sports, Católica vs. Colo Colo EN VIVO: cómo y dónde ver Copa Chile

Desde el estadio Santa Laura, en Santiago, ver Colo Colo vs. Católica, que juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2023. El partido, que verá enfrentarse a dos de los más grandes equipos del fútbol sureño, arrancará a las 5 de la tarde (hora chilena) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TNT Sports y Fútbol Libre TV para América Latina y México, mientras que Estadio será la señal encargada para España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Colo Colo llega a este encuentro de Copa Chile luego de un empate a dos goles frente a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. Por el mismo torneo, la Universidad Católica viene de una dura caída por 3-0, como visitante, ante Palestino. Según las apuestas, no hay un claro favorito para el choque de ida.

El duelo de vuelta se disputará el próximo domingo 20 de agosto a las 3 de la tarde (hora de Chile) en el estadio Monumental. A diferencia del encuentro de ida en Santa Laura, en el gran complejo de Santiago la presencia de hinchas sí está confirmada.





¿A qué hora juegan Católica vs. Colo Colo?





Chile: 18:00

Argentina: 19:00

Uruguay: 19:00

Perú: 17:00

Colombia: 17:00

Ecuador: 17:00

España: 00:00 (jueves)

Más allá del análisis del rival, el entrenador del ‘Cacique’, Gustavo Quinteros, lamentó que el partido de Santa Laura se juegue sin hinchas. Sin embargo, pese al desolador panorama, el preparador de Colo Colo confía en una victoria de sus pupilos.

“Lo único triste para mí y el fútbol nacional es que se juega sin público, eso es lo triste. Es algo que tenemos que tomar conciencia todos. El fútbol no va a ser mejor jugar sin público, o porque el Nacional no está o San Carlos no está, jugar en una misma cancha no permite que el fútbol sea un poco mejor”, lamentó.

Aprovechó también de entregar un mensaje para que mejore el espectáculo del fútbol chileno: “Son cosas que uno pide y trata de transmitir para que en el futuro podamos tener mejores partidos y mejor fútbol. En estos clásicos debería estar todo lleno de gente y en un estadio lo mejor posible. Hoy estamos así, hay que competir, tratar de jugar bien y ganar”.





¿En qué canales ver Católica vs. Colo Colo?





Chile: TNT Sports, Estadio TNT

Argentina: TNT Sports, Estadio TNT

Uruguay: Estadio TNT

Perú: Estadio TNT

Colombia: Estadio TNT

Ecuador: Estadio TNT

España: Estadio TNT

Cabe recordar que el partido se juega sin hinchas porque Católica fue sancionada con tres partidos sin público en Copa Chile, ya que en la edición 2022 del torneo hinchas del club cruzado agredieron al ex arquero de la U, Martín Parra, en el estadio Elías Figueroa Brander. Ante Colo Colo cumplen su tercer y último duelo de castigo.

Los enfrentamientos entre Colo Colo y Universidad Católica son una parte esencial de la historia del fútbol chileno. La pasión de los aficionados, la rivalidad en el terreno de juego y los momentos memorables hacen de este clásico uno de los eventos más esperados en el calendario futbolístico chileno.





Posibles alineaciones de Católica vs. Colo Colo





U. Católica: Nicolás Peranic; Branco Ampuero, Guillermo Burdisso y Gary Kagelmacher; Gonzalo Tapia, Ignacio Saavedra, Bryan Rovira y Alfonso Parot; Alexander Aravena, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Colo Colo: Fernando De Paul; Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Vicente Pizarro, Agustín Bouzat, Carlos Palacios, Damián Pizarro y Jordhy Thompson.





