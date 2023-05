Luego de conocerse que Lionel Messi no renovará con el Paris Saint-Germain, el contrato que vence el próximo 30 de junio, uno de los equipos que se ha puesto a trabajar en la incorporación del jugador argentino es nada menos que el Al Hilal de Arabia Saudita. En la carrera por el fichaje del rosarino, no está tan bien posicionado como el Fútbol Club Barcelona. No obstante, el conjunto azul del peruano André Carrillo utilizará todas las armas que tiene a su alcance para intentar convencer al séptuple Balón de Oro de mudarse a Medio Oriente para seguir su carrera. Y una de ellas se llama Sergio Busquets.

Según el diario Mundo Deportivo, el Al Hilal quiere asegurar la llegada del capitán del Barcelona para seducir a Lionel Messi. El español y el argentino fueron compañeros hasta 2021 y mantienen una gran amistad, por lo que el aún ‘30′ del PSG estaría interesado en volver a compartir vestuario con ‘Busi’.

Al igual que el prodigio de Rosario, Busquets será jugador libre el 30 de junio. Es decir, el Al Hilal solo tendría que hacerse cargo de su salario. Según la citada fuente, desde Arabia Saudita quieren tentar el experimentado volante con un contrato de dos temporadas y un sueldo de 18 millones de euros por cada una.

Sergio Busquets no ha tomado aún ninguna decisión. La idea de continuar con Xavi Hernández le seduce mucho y es su prioridad. Eso sí, en caso de plasmarse una propuesta irrechazable por parte del fútbol saudí quizá podría plantearse otro escenario. Eso sin contar con la posibilidad de volver a jugar al lado de su amigo Lionel.

Al Hilal quiere a Busquets. (Foto: Agencias)





La oferta de Al Hilal por Messi





Según la citada fuente, los emisarios del club árabe ya están conversando con los representantes de Lionel, encabezados por Jorge, el padre del futbolista. Desde un primer momento, han dejado en claro que para tener al campeón mundial en sus filas desembolsarían 360 millones de euros por temporada.

Para firmar con Messi el contrato más caro en la historia del fútbol, Al Hilal cuenta con el aval del Gobierno de Arabia Saudita. Con Cristiano Ronaldo ya en el Al Nassr, el país asiático quiere tener a todas las estrellas reunidas con miras a que su imagen gane reconocimiento de cara al Mundial de la FIFA en 2030.

Para las negociaciones con Lionel Messi, el Gobierno árabe ha contratado al exdirector ejecutivo del Manchester City, Garry Cook, que estaba a cargo del club cuando se completó la adquisición de Abu Dabi en 2008, en un puesto similar en la Saudi Pro League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR