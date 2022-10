Si bien volvió a hacerse presente en el marcador, la alegría no fue completa para Lionel Messi. Y es que su tanto no alcanzó para que el París Saint-Germain se pudiera quedar con los tres puntos en el duelo ante Benfica por la tercera jornada de la UEFA Champions League. Además, el argentino no pudo buscar el tanto de la victoria en el final del partido, pues fue cambiado al minuto 81.

En un inicio se creía que el goleador sudamericano se habría marchado del terreno de juego por algún golpe sufrido. Sin embargo, mientras se dirigía a su lugar en el banquillo, mantuvo una charla con Christophe Galtier, motivo por el que diversos hinchas en las redes especularon con un posible enfrentamiento.

Finalmente, en declaraciones para el medio, el estratega del cuadro parisino confirmó que fue realmente la ‘Pulga‘ quien le solicitó el cambio en el complemento del duelo, pero no por una lesión, sino porque estaba cansado. Se trata de un pedido que el DT no podía dejar de lado, pues espera contar con él para el cotejo de este fin de semana ante Reims en la Liga francesa.

Messi salió a falta de 10' para el final vs. Benfica en #CHAMPIONSxESPN. ¿Molestia o todo charlado con Galtier? Atención a la cámara de #SportsCenter. pic.twitter.com/NUt9HiBdUv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2022





¿Cuándo vuelve a jugar Messi con el PSG?

Luego de este partido, el equipo que dirige técnicamente Christophe Galtier, con Messi en el ataque, regresa a competir en la Ligue 1, donde es líder en solitario. Este sábado, PSG visitará al Reims, antes de verse las caras con su clásico rival Olympique de Marsella en un duelo que puede determinar el destino del campeonato: ante los albos, los parisinos aprovecharán su condición de local para quedarse con los tres puntos el próximo 16 de octubre. Tras ello, enfrentarán al Ajaccio en un choque con menos complicaciones.





El futuro de Messi: ¿PSG o Barcelona?

Lionel Messi volvió a estar en boca de todos esta semana debido a que la periodista Verónica Brunati señaló, mediante su cuenta de Twitter, señaló que el jugador volvería a Fútbol Club Barcelona en julio del próximo año. Sin embargo, TyC Sports se contactó con el entorno del futbolista para saber más sobre esta noticia.

Al respecto, el medio la ‘Pulga’ publicó que el círculo cercano al mediocampista de París Saint-Germain le aseguró que “no hubo” contacto entre el jugador y el club azulgrana.

El entorno del capitán de la selección de Argentina especificó que el jugador está centrado en los partidos de la Ligue 1, encuentros en fase de grupos en la Champions League y su participación en el Mundial de Qatar 2022. Es importante mencionar que Messi tiene contrato con PSG hasta junio del 2023 con opción a uno más y, de acuerdo con TyC Sports, el cuadro parisino habría presentado una oferta formal para extender el vínculo al menos hasta mediados de 2024.





