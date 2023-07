La historia de Lionel Messi con el FC Barcelona no terminó como todos esperábamos. En 2021, el argentino dejó el cuadro catalán por problemas financieros y en 2023 no se pudo concretar su anhelado regreso. Así las cosas, los Culers se quedaron con las ganas de ver al genio de Rosario una vez más con la camiseta azulgrana. Sin embargo, no todo está perdido, ya que la posibilidad de verlo en el Camp Nou, por última vez, sigue latente. El campeón de LaLiga prepara un homenaje y, de aceptar, tendrá todo el apoyo del Inter Miami, tal como ha revelado Jorge Mas.

El dueño del equipo de la MLS ha mostrado predisposición para que Lionel Messi sea homenajeado por el Barcelona. Para Mas, la ocasión perfecto se daría cuando el Nuevo Camp Nou esté listo, idea que también comparte el presidente Joan Laporta, tal como declaró hace un tiempo.

“No sé si será con algún tipo de partido amistoso o de despedida”, comentó el dueño del Inter Miami en entrevista con el podcast Offside with Taylor Twellman. “Tienen el Trofeo Gamper, pero algo habrá, ojalá que cuando se abra el nuevo Camp Nou y queremos que Leo Messi pueda tener su adiós”, agregó.

Pese a que la predisposición es máxima, todo está aún por decidir y descarta, eso sí, que Lionel Messi juegue cedido en el Barcelona: “No, esto no pasará, pero claro que sí merece allí su homenaje. Y haré todo lo que esté en mi poder para facilitar y ayudar a hacerlo posible porque lo merece”, explicó el propietario del Inter Miami.

Cabe recordar que Joan Laporta ya había adelantado la intención del Barcelona de hacerle un gran homenaje a Messi el día que el nuevo estadio esté listo para el estreno. “Espero que le vaya bien en Miami. Ya le comenté que estamos trabajando en un super homenaje. Tenemos que recordar la memoria de los grandes jugadores. Espero que sea cuando se vuelva a abrir el Camp Nou”, dijo.





El legado de Messi en el Barcelona





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





Lionel Messi jugó 17 temporadas en el Barcelona antes de llegar al PSG en 2021. (Foto: Getty Images)





