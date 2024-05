¡Nos espera un día repleto de fútbol! Este miércoles 15 de mayo se perfila como una de las jornadas más apasionantes para los amantes del deporte rey. Y es que habrá acción en diferentes lugares del mundo. En Europa se juegan las últimas fechas de las principales ligas; mientras que en Sudamérica se disputa la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Por supuesto, las miradas estarán puestas en el encuentro entre Alianza Lima y Colo Colo en Matute. A continuación, te contamos qué duelos se juegan en este día, así como los horarios y los canales de TV donde se podrá ver la transmisión.

En LaLiga de España nos esperan duelos atractivos, como el Getafe vs Atlético Madrid, que se disputará en el Estadio Coliseum. Otros encuentros son: Sevilla vs Cádiz, Rayo Vallecano vs Granada y Celta de Vigo vs Athletic Club. Por otro lado, en Inglaterra, habrá un duelo electrizante entre Manchester United y Newcastle, en Old Trafford. Casi al mismo momento, el Chelsea visita al Brighton. Ambos compromisos son válidos por la fecha 37 de la Premier League.

Aún nos queda más acción en Europa. En Francia, el campeón PSG visitará al Niza en el Estadio Allianz Riviera; mientras que Marsella visitará al Reims en el Stade Auguste-Delaune II. Sin embargo, lo mejor del viejo continente en este día será el partido que sostengan Juventus y Atalanta en el Stadio Olimpico, por la gran final de la Copa de Italia.

Después, por la tarde, se jugará la apasionante Copa Libertadores. Esta semana se disputará la quinta fecha de la fase de grupos. Alianza Lima recibirá a Colo Colo en el Estadio Alejandro Villanueva. Es un duelo decisivo para ambos. Solo un triunfo permitirá a los blanquiazules seguir en la lucha por clasificar a los octavos de final. También se jugarán los siguientes partidos: Flamengo vs Bolívar, Palmeiras vs Independiente del Valle y Deportivo Táchira vs Nacional.

En la Copa Sudamericana, Deportivo Garcilaso visitará a Cuiabá en el Arena Pantanal. Por otro lado, la Universidad César Vallejo recibirá al boliviano Always Ready en el Estadio Mansiche de Trujillo. En Argentina, Boca Juniors recibirá a Fortaleza, en un choque clave para ver quién se queda con el primer lugar del Grupo D.





Partidos del miércoles 15 de mayo

LaLiga (España)

Sevilla vs Cádiz: 12:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Rayo Vallecano vs Granada: 12:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Getafe vs Atlético Madrid: 3:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Celta de Vigo vs Athletic Club: 3:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Premier League (Inglaterra)

Brighton vs Chelsea: 1:45 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Manchester United vs Newcastle: 2:00 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Ligue 1 (Francia)

Reims vs Marsella: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Niza vs PSG: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa de Italia

Atalanta vs Juventus: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Libertadores

The Strongest vs Huachipato: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus y Fox Sports.

Deportivo Táchira vs Nacional: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus y Fox Sports.

Alianza Lima vs Colo Colo : 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus y Chilevisión.

: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus y Chilevisión. Flamengo vs Bolívar: 7:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Palmeiras vs Independiente del Valle: 7:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Sudamericana

Lanús vs Metropolitanos: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Belgrano vs Real Tomayapo: 5:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Paranaense vs Danubio: 5:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Boca Juniors vs Fortaleza : 7:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

: 7:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO. Cuiabá vs Deportivo Garcilaso : 7:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

: 7:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO. César Vallejo vs Always Ready: 9:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.





