El fútbol en Estados Unidos sigue creciendo a pasos agigantados, y en 2025, una nueva estrella se unirá al firmamento de la Major League Soccer (MLS): el San Diego FC. Con la ambición de dejar huella desde el principio, el equipo californiano ha fijado un objetivo audaz: convertirse en el Real Madrid de la MLS. La gesta no será fácil, pero el citado club no escatima esfuerzos ni recursos para alcanzar su meta. Según informes del portal estadounidense The Athletic, los propietarios del equipo tienen en mente un plan ambicioso para reforzar su plantilla con jugadores de renombre, con un enfoque particular en aquellos que han vestido la camiseta del Real Madrid.

Entre los nombres que suenan con más fuerza se encuentra el legendario Sergio Ramos. El experimentado defensor español terminará su contrato con el Sevilla al final de la temporada y podría llegar al San Diego FC como agente libre, aportando experiencia y liderazgo a la zaga del equipo. Hasta el momento, es el que está más cerca de firmar.

Pero no sería el único exmadridista que podría aterrizar en California para el 2025. Luka Modric y Nacho Fernández también están en la lista de posibles fichajes. Ambos jugadores culminan su vínculo con el Real Madrid el próximo 30 de junio y podrían iniciar una nueva etapa en la MLS, aportando calidad y experiencia en la volante y defensa, respectivamente.

El portero costarricense Keylor Navas es otro nombre que figura en la lista de deseos del San Diego FC. Actualmente en las filas del PSG, Navas finaliza su contrato a finales de junio y podría llegar como agente libre para el equipo californiano. De Keylor solo ha escuchado que lo quieren de regreso en su país.

Sergio Ramos volvió a Sevilla como jugador libre y firmó por una temporada. (Foto: @SevillaFC)

San Diego FC busca delantero y entrenador





Pero las ambiciones del San Diego FC no se limitan a exjugadores del Real Madrid. El delantero mexicano Hirving Lozano también está en el radar del club. Con solo 28 años, Lozano podría dejar el PSV para unirse al San Diego y convertirse en una de las estrellas indiscutible del equipo de la MLS en general.

En cuanto al banquillo, las especulaciones son numerosas, pero tres nombres destacan como los principales candidatos: Miguel Herrera, Hugo Sánchez y el Vasco Aguirre. Aunque el entrenador aún no ha sido confirmado oficialmente, se espera que el club anuncie pronto su elección y comience a planificar la temporada inaugural.





San Diego vs. Inter Miami o Real Madrid vs. Barcelona





El San Diego FC entiende la importancia de enfrentarse a equipos con pedigrí en la MLS, como el Inter Miami, que cuenta con exjugadores del Barcelona como Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets. Quieren desafiar a estos gigantes y ofrecer a los aficionados estadounidenses una experiencia futbolística de primer nivel.

Con una alineación repleta de talento y un cuerpo técnico experimentado, el San Diego FC está listo para emprender su camino en la MLS y dejar una marca indeleble en el fútbol estadounidense. El sueño de convertirse en el Real Madrid de la MLS está más vivo que nunca, y solo el tiempo dirá si podrán convertirlo en realidad.

Inter de Miami ya cuenta con los ex Barcelona Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba. (Foto: Inter Miami)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024