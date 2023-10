A principios de noviembre, Leo Messi y el Inter Miami tienen programado iniciar una gira internacional en China. En el transcurso de esta serie de partidos, el equipo bajo la dirección de ‘Tata’ Martino se enfrentará a dos equipos de la Superliga china: el Qingdao Hainiu y el Chengdu Roncheng. La finalidad de estos encuentros es mantener a los jugadores en óptima condición física, dado que no tienen partidos programados tras su eliminación de la MLS. Este tour marca la primera ocasión en que el club con sede en Florida realiza una gira internacional desde su creación, y la organización del evento está a cargo de las empresas NSN y Maijia Sports.

Tras la pausa por las fechas FIFA, el Inter Miami ha optado por aprovechar su eliminación de los playoffs de la Major League Soccer y ha suscrito un acuerdo para participar en dos partidos de exhibición el próximo mes. Con Messi a la cabeza, las “Garzas”, se enfrentará a dos equipos de la Super Liga de China en encuentros amistosos. El primero de estos juegos se llevará a cabo el cinco de noviembre en Qingdao, donde se medirán al Qingdao Hainiu. Posteriormente, el ocho de noviembre jugarán contra el Chengdu Rongcheng en Chengdu.

“Esta será una gran oportunidad para continuar construyendo con el equipo en la campaña 2023, cuando ganamos nuestro primer trofeo”, indicó el director deportivo del equipo Chris Henderson en un comunicado que distribuyó el equipo. “Lo tomaremos como una oportunidad para iniciar nuestros preparativos para el 2024, cuando intentaremos construir tras esta temporada y encontrar mayor éxito a futuro”, comentó. Los estadios que serán el escenario de los encuentros tienen una capacidad que oscila entre 50,000 y 60,000 espectadores y cuentan con instalaciones altamente modernas.

La primera fecha de los amistosos tendrá lugar en la ciudad de Qingdao, donde se enfrentarán al equipo local, Qingdao Hainiu, que se ubica en la posición 13 de los 16 equipos que conforman la primera división. Mientras que el segundo encuentro se disputará frente a Chengdu Rongcheng, actualmente en sexto lugar en la liga. Ambos partidos de exhibición del equipo bajo la dirección del entrenador argentino Gerardo Martino que busca mejorar los puntos débiles que presentó Miami en sus últimos encuentros.

La gira del Inter Miami en China marcará la primera vez en la que veremos al equipo comandado por Leo Messi, en compañía de otros destacados jugadores como Sergio Busquets, Jordi Alba y Josef Martínez, en acción fuera de los Estados Unidos. Próximamente se proporcionará información sobre la disponibilidad y el proceso de compra de las entradas para estos partidos.





‘Tata’ Martino rompe la ilusión de hinchas del Barcelona por Messi

La primera temporada de Lionel Messi en el Inter Miami aún no ha llegado a su fin, pero ya surgen rumores que lo vinculan nuevamente al FC Barcelona. Después del anuncio de los partidos amistosos que las “Garzas” jugarán el próximo mes, las posibilidades de que ‘Lio’ regrese a los “Cules” parecen ser poco probables. Algunos especulan sobre un posible regreso temporal, otros ven esta idea como improbable. El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, ha optado por tomar esta posibilidad con humor. El ‘Tata’ respondió a los rumores de un posible regreso de Messi al club en el que se convirtió en una leyenda viviente y del que salió en agosto de 2021 rumbo al PSG.

“¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”, comentó Martino, dejando entrever que un regreso temporal del ‘10′ al club azulgrana no parece estar en los planes.

Históricamente, jugadores como Henry, Beckham y Donovan han sido cedidos durante algunos meses y luego han regresado a sus equipos originales. No obstante, en esta ocasión, las circunstancias parecen ser distintas. A medida que la primera temporada de Messi en Miami avanza, los rumores sobre su regreso a Barcelona continúan circulando. Aunque ha habido especulaciones acerca de un regreso temporal, las palabras de Martino sugieren que esta posibilidad podría ser poco probable. La incertidumbre sigue siendo una constante.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR