El fútbol árabe solo quiere a los mejores. En un principio lograron que Cristiano Ronaldo fiche por el Al-Nassr y luego que Neymar anuncie que jugará en el Al-Hilal. Ante esta posibilidad, el Liverpool se prepara, ya que es muy probable que Mohamed Salah finalmente sea seducido por la tentadora oferta que le ha estado haciendo Al-Ittihad desde hace un tiempo. Por esta razón, los “Mersysiders” están en la búsqueda de un reemplazo adecuado y han enfocado su atención en el talentoso delantero del Bayern de Múnich, Leroy Sané, quien cuenta con experiencia en la Premier League durante su paso por el Manchester City.

Al-Ittihad, que cuenta con estrellas de renombre como Karim Benzema y N’Golo Kanté, busca completar un tridente de ensueño en la Liga de Arabia. Por ello, durante el verano pasado, presentó una oferta de 150 millones de euros para adquirir a Mohamed Salah del Liverpool, aunque dicha oferta no tuvo éxito. Desde entonces, han surgido rumores persistentes acerca de la posibilidad de que el club árabe realice nuevos intentos para asegurar los servicios del jugador egipcio en la próxima temporada baja. A pesar de esto, los “Mersysiders” mantienen la esperanza de recibir una oferta más atractiva por su estrella.

La perspectiva de que Mohamed Salah pueda irse al fútbol árabe inicialmente generó preocupación en el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, quien conversó sobre este tema en el mes de enero. “¿Me estás vacilando? ¿Una semana después de que se cerrara el mercado me preguntas sobre la ventana de transferencias de enero? ¿No puedes esperar hasta diciembre para hacer estas preguntas? No estoy preocupado y no lo estaba hasta que abriste la herida nuevamente”, sostuvo el DT.

En caso de que Mohamed Salah opte por trasladarse al Medio Oriente, el Liverpool se quedaría sin su máximo goleador de los últimos años, ya que el ‘Emperador’ es una pieza fundamental en el esquema de ataque de Klopp. Es importante destacar que el contrato de Salah con el Liverpool se extiende hasta el año 2025. El futbolista egipcio se unió al Liverpool en 2017 después de su paso por la AS Roma, en una transferencia que alcanzó los 42 millones de euros. A lo largo de sus 313 apariciones en diversas competiciones, anotó un impresionante total de 203 goles y desempeñó un papel crucial en la obtención de siete títulos.





La propuesta de Liverpool por Leroy Sané

La incorporación más reciente y costosa realizada por el Liverpool, que también es considerada una de las más caras en Inglaterra, fue la del uruguayo Darwin Núñez, por el cual pagaron £80 millones. No obstante, los “Reds” están dispuestos a invertir una suma significativa para adquirir a Leroy Sané y asegurar su incorporación al equipo.

Leroy Sané tiene contrato con el club alemán hasta el año 2025. Sané se unió al Bayern de Múnich en 2020 después de su paso por el Manchester City, lo que le otorga experiencia en la Premier League . En un total de 144 partidos con el equipo bávaro, anotó 45 goles y desempeñó un rol fundamental en la conquista de siete títulos.

Aunque el club bávaro está en proceso de renovar su estrella, existe la opción de que el exjugador del Manchester City regrese a la Premier League, esta vez bajo la dirección de Klopp. Debido a esta posibilidad, el Liverpool sigue muy cerca la situación del alemán y está dispuesto a realizar una inversión sustancial con el fin de asegurar la incorporación de Sané en caso de que Mohamed Salah abandone el equipo. La próxima ventana de transferencias se vislumbra como un período decisivo en el futuro de los “Mersysiders”.





