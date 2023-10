El mundo del fútbol se vio envuelto en una nueva controversia cuando un incidente que involucra a Antonio Sanabria y a Lionel Messi se viralizó a nivel global. La escena, capturada por las cámaras durante el Argentina vs. Paraguay, mostraba al atacante guaraní en una acalorada discusión con el rosarino, seguida de un escupitajo que parecía estar dirigido al astro del Inter Miami. La noticia se difundió rápidamente y generó un intenso debate. Dadas las dimensiones del incidente y la atención mediática que generó, el ‘10′ fue abordado por la prensa para obtener su perspectiva sobre lo sucedido.

En un primer momento, el delantero del Torino de Italia había hablado sobre el incidente al finalizar el partido. Sin embargo, ante la creciente controversia y las amenazas que recibió su familia como consecuencia de las imágenes virales, Sanabria decidió abordar el tema en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Antonio Sanabria se pronunció para aclarar su posición y desmentir cualquier agresión intencional hacia Lionel Messi. Su mensaje fue claro y contundente: “Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche. Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó. No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes.”

El incidente llegó incluso al vestuario de la Albiceleste, donde Messi se enteró de la controversia en torno a la supuesta agresión. En respuesta, Messi declaró: “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados.”

La defensa del paraguayo Sanabria, acostumbrado de escupir a Messi.





¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?





Luego del triunfo ante Paraguay, la Selección de Argentina deberá enfocarse en lo que será su próximo partido por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En esta ocasión, la ‘Albiceleste’ viajará hasta Lima para medirse ante Perú, en una contienda que se llevará a cabo el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Cabe resaltar que el equipo de Lionel Scaloni tiene un serio problema previo al partido ante la ‘Bicolor’. Y es que aún no están seguros de contar con la presencia de Lionel Messi, quien inició en el banquillo durante la contienda ante la ‘Albirroja’ en el estadio Más Monumental.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR