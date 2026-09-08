Jude Bellingham, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: Getty Images)
Jude Bellingham, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: Getty Images)
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Jude Bellingham, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: Getty Images)

  • Jude Bellingham, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: Getty Images)
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    Jude Bellingham, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: Getty Images)

  • Jude Bellingham. (Foto: Getty Images)
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    Jude Bellingham. (Foto: Getty Images)

  • Pau Cubarsí. (Foto: EFE)
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    Pau Cubarsí. (Foto: EFE)

  • Marc Cucurella. (Foto: Getty Images)
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    Marc Cucurella. (Foto: Getty Images)

  • Ousmane Dembélé. (Foto: EFE)
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    Ousmane Dembélé. (Foto: EFE)

  • Luis Díaz. (Foto: Getty Images)
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    Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

  • Bruno Fernandes. (Foto: AFP)
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    Bruno Fernandes. (Foto: AFP)

  • Gabriel Magalhaes. (Foto: Getty Images)
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    Gabriel Magalhaes. (Foto: Getty Images)

  • Erling Haaland. (Foto: Getty Images)
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    Erling Haaland. (Foto: Getty Images)

  • Achraf Hakimi. (Foto: Getty Images)
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    Achraf Hakimi. (Foto: Getty Images)

  • Harry Kane. (Foto: Getty Images)
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    Harry Kane. (Foto: Getty Images)

  • Khvicha Kvaratskhelia. (Foto: AFP)
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    Khvicha Kvaratskhelia. (Foto: AFP)

  • Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)
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    Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)

  • Sadio Mané. (Foto: FSF)
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    Sadio Mané. (Foto: FSF)

  • Marquinhos. (Foto: AFP)
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    Marquinhos. (Foto: AFP)

  • Lautaro Martínez. (Foto: Getty Images)
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    Lautaro Martínez. (Foto: Getty Images)

  • Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)
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    Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)

  • Nuno Mendes. (Foto: Getty Images)
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    Nuno Mendes. (Foto: Getty Images)

  • Lionel Messi. (Foto: AFP)
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    Lionel Messi. (Foto: AFP)

  • Michael Olise. (Foto: Reuters)
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    Michael Olise. (Foto: Reuters)

  • Willian Pacho. (Foto: PSG)
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    Willian Pacho. (Foto: PSG)

  • Julián Quiñones. (Foto: Getty Images)
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    Julián Quiñones. (Foto: Getty Images)

  • Declan Rice. (Foto: AFP)
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    Declan Rice. (Foto: AFP)

  • Rodri. (Foto: Getty Images)
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    Rodri. (Foto: Getty Images)

  • Dayot Upamecano. (Foto: Getty Images)
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    Dayot Upamecano. (Foto: Getty Images)

  • Ferran Torres. (Foto: EFE)
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    Ferran Torres. (Foto: EFE)

  • Vinícius Júnior. (Foto: Getty Images)
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    Vinícius Júnior. (Foto: Getty Images)

  • Vitinha. (Foto: Getty Images)
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    Vitinha. (Foto: Getty Images)

  • Fabián Ruiz. (Foto: Getty Images)
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    Fabián Ruiz. (Foto: Getty Images)

  • William Saliba. (Foto: Getty Images)
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    William Saliba. (Foto: Getty Images)

  • Joao Neves. (Foto: Getty Images)
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    Joao Neves. (Foto: Getty Images)

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La carrera por el ya está oficialmente en marcha: este martes 8 de septiembre fueron anunciados los al prestigioso premio de France Football, en una lista que reúne a varias de las grandes figuras del fútbol mundial y que tiene como principal novedad el regreso de , quien vuelve a aparecer entre los candidatos después de dos ediciones de ausencia y buscará conquistar su noveno Balón de Oro. El argentino comparte la nómina con nombres de enorme peso como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, Vinícius Jr., Jude Bellingham y Rodri, quien también retorna a la lista; mientras que el vigente ganador, Ousmane Dembélé, intentará repetir el éxito conseguido en 2025. Entre los nominados también aparecen Luis Díaz, Lautaro Martínez, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Bruno Fernandes, Declan Rice, Fabián Ruiz, Marquinhos, entre otros. La última Copa del Mundo tendrá un peso importante en la elección, con Lamine Yamal como campeón con España, Mbappé como Bota de Oro del torneo con diez goles y Messi como uno de los grandes protagonistas del certamen, en el que Argentina alcanzó la final. La presencia del astro argentino es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta edición, pues a sus 39 años y jugando actualmente en el Inter Miami, vuelve a competir por un premio que ya ganó en ocho oportunidades. La gala, correspondiente a la 70.ª edición del Balón de Oro, se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, primera vez que la ceremonia se realizará fuera de París, y allí se conocerá quién sucederá a Dembélé como mejor futbolista del mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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