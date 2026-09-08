La carrera por el Balón de Oro 2026 ya está oficialmente en marcha: este martes 8 de septiembre fueron anunciados los 30 nominados al prestigioso premio de France Football, en una lista que reúne a varias de las grandes figuras del fútbol mundial y que tiene como principal novedad el regreso de Lionel Messi, quien vuelve a aparecer entre los candidatos después de dos ediciones de ausencia y buscará conquistar su noveno Balón de Oro. El argentino comparte la nómina con nombres de enorme peso como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, Vinícius Jr., Jude Bellingham y Rodri, quien también retorna a la lista; mientras que el vigente ganador, Ousmane Dembélé, intentará repetir el éxito conseguido en 2025. Entre los nominados también aparecen Luis Díaz, Lautaro Martínez, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Bruno Fernandes, Declan Rice, Fabián Ruiz, Marquinhos, entre otros. La última Copa del Mundo tendrá un peso importante en la elección, con Lamine Yamal como campeón con España, Mbappé como Bota de Oro del torneo con diez goles y Messi como uno de los grandes protagonistas del certamen, en el que Argentina alcanzó la final. La presencia del astro argentino es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta edición, pues a sus 39 años y jugando actualmente en el Inter Miami, vuelve a competir por un premio que ya ganó en ocho oportunidades. La gala, correspondiente a la 70.ª edición del Balón de Oro, se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, primera vez que la ceremonia se realizará fuera de París, y allí se conocerá quién sucederá a Dembélé como mejor futbolista del mundo.
Jude Bellingham, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: Getty Images)
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