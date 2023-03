La renovación de contrato de Lionel Messi es para el Paris Saint-Germain uno de los pendientes más importantes que resolver de aquí a final de temporada, sobre todo después de la eliminación en la Champions League. El futbolista argentino tiene vínculo con el cuadro francés hasta el 30 de junio próximo y los altos mandos del vigente campeón de la Ligue 1 ya trabajan para que el rosarino siga jugando en el Parque de los Príncipes. De la misma forma, los hinchas del PSG aguardan con ilusión el éxito en las negociaciones, aunque no a todos pone contento la posible continuidad del campeón mundial.

Uno de ellos es Jerome Rothen, un reconocido exjugador del PSG y hoy comentarista deportivo en la TV francesa que ha puesto el grito en el cielo tras la eliminación del PSG en Europa y la posibilidad de que Messi renueve tras el fracaso en la Liga de Campeones.

Para Rothen, la extensión de contrato de Messi debe quedar descartada por un tema de rendimiento y económico. El exjugador ha amenazado con no ir más al Parque de los Príncipes si el PSG concreta la renovación del campeón del mundo en Qatar 2022.

“Si me entero que Messi va a renovar por el PSG, me declaro en huelga y no vuelvo a ir al Parque de los Príncipes”, dijo Rothen y en la misma línea agregó: “La extensión de Messi es una mierda. Messi no se molesta en sacar al club adelante. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario”.

¿Cómo van las negociaciones entre Messi y PSG?





En una entrevista que ha concedido a Téléfoot, el director deportivo Luis Campos ha informado de que “estamos en conversaciones” para renovar a Lionel Messi. “Me gustaría contar con él en este proyecto. Estaré encantado de que siga con nosotros”, ha añadido el director deportivo del PSG.

“Me gustaría mantener a Leo, no lo puedo ocultar. Estamos hablando para lograr este objetivo y seguir teniéndolo con nosotros”, ha insistido. El club francés mantiene el optimismo, pero la continuidad del rosarino en París aún no está asegurada.





