Wesley Sneijder le puso punto final a su carrera profesional como futbolista, hace algunos meses, tras culminar su vínculo con el Al Gharafa catarí. El holandés, ahora ya como un exjugador, hizo un repaso a su historia en este deporte e hizo una revelación en la que mencionó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ya es viral.

“Tengo que ser honesto conmigo mismo. Si hubiera estado comprometido al 100%, me habrían recordado al nivel de Messi y Cristiano. Estoy seguro de eso.”, admitió Wesley Sneijder en entrevista con Fox Sports de Holanda.

Pese a ello, Sneijder reconoció que no se arrepiente de la vida que llevó. “No es que no pudiera mencionarlo: simplemente no lo quería. Disfruté de mi carrera en ambas áreas. Disfruté del fútbol afuera, disfruté en el campo. Gané todos los premios que podrías ganar, así que no me arrepiento por un segundo”, dijo.

Entre otras cosas, Sneijder tampoco lamentó no haber ganado algún premio individual. “Soy un jugador de equipo y disfruto del éxito conjunto. Han pasado casi diez años y la gente todavía viene a decirme que debería haber ganado el Balón de Oro en 2010. Me preguntan si tengo un problema con eso”, contó.

Wesley Sneijder, hoy directivo del FC Utrecht en Holanda, además del Al Gharafa, jugó en el Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y Galatasaray. Con su selección, el exvolante estuvo en los Mundiales del 2006, 2010 y 2014, y en la Eurocopa 2004, 2008 y 2012.

