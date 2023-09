A lo largo de su trayectoria, la personalidad de Lionel Messi ha experimentado una metamorfosis notoria. En sus años más jóvenes, era conocido por su timidez, pero con el paso del tiempo, ha cultivado un carácter cada vez más fuerte, llegando al punto en la actualidad donde no teme expresar abiertamente sus pensamientos. De hecho, este jueves 21 de septiembre, durante una entrevista con el argentino Migue Granados, no ocultó su descontento por la forma en que lo trataron en el PSG.

Granados, quien es influencer y presentador en ESPN y tiene su programa ‘Soné que volaba’ en YouTube, mantuvo una conversación con el talentoso jugador de Rosario. En este encuentro, el sudamericano aprovechó la ocasión para liberar su profunda frustración por su experiencia decepcionante en el cuadro parisino.

En esa línea, el entrevistador planteó la pregunta: “¿Te hubiera gustado no pasar por París?”, le pregunta el entrevistador. Al astro respondió con franqueza: “Se dio así, no fue como esperaba. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Es cierto también que fui el único jugador que no tuvo reconocimiento en su club”.

Por otro lado, Messi dejó claro que no tiene ni ha tenido ningún conflicto con su compañero Kylian Mbappé, con quien coincidió en el club galo en cuestión. “Todo re bien con él (por MBappé), estuvimos en la misma cancha donde ganamos el título”, concluyó Leo.

Messi apunta contra el PSG: “Fui el único campeón del mundo sin reconocimiento”. (Video: Migue Granados)

Anteriormente, Messi ya había expresado su experiencia complicada en el ‘Paris-SG’, en una entrevista con Mundo Deportivo, el de Rosario expresó lo desafiante que resultó su período con los ‘Rojos y Azules’: “Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general, fueron difíciles para mí”.

Preocupación por Messi en Inter Miami

En el choque en el que el Inter Miami derrotó al Toronto FC, por 4-0, Lionel tuvo que ser sustituido durante la primera mitad. A los 36 minutos, sintió una molestia que genera preocupación acerca de su condición física de cara a las próximas disputas de su escuadra, especialmente la final de la US Open Cup, programada para el próximo miércoles (7:30 p.m., hora peruana frente a Houston Dynamo).

Sobre este tema, el Gerardo Martino habló recientemente en una conferencia de prensa y mencionó que el jugador se detuvo a tiempo, y que lo evaluarán día a día. El estratega enfatizó que, a pesar de tener duelo clave a la vista (Con el Dynamo), bajo ninguna circunstancia permitirán que el deportista entre al campo si no está en condiciones.

De manera específica, sobre su dolencia, el técnico agregó: “Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la Selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar”.

