Un talismán acompaña a Luis Aguiar adonde quiera que vaya. Tras ser campeón nacional con Alianza Lima en 2017, de donde se fue contra la voluntad de varios hinchas, el 'Canario', en seis meses, ha sido campeón por segunda vez en Uruguay, vistiendo la camiseta del Nacional de Uruguay .

Primero fue el Torneo Apertura, en el que su participación no fue la esperada, producto de lesiones y de un bajón en su nivel. Sin embargo, el Luis Aguiar que triunfó en el Perú, siendo volante y a la vez goleador del año en Alianza Lima (15 tantos), apareció en el Torneo Intermedio, que se disputó en el último mes.

Luis Aguiar no infló la red ni una vez durante el Apertura 'charrúa', pero anotó dos goles en las últimas dos fechas del Intermedio, y dos más este último domingo, en la final sobre Club Atlético Torque (3-2). Con el doblete y el título, el 'Canario' dio rienda suelta a su lengua, siempre punzante. "Soy jugador de Nacional y al que le guste, bien; al que no, mala suerte", dijo el ex Peñarol.

Declaraciones de Luis Aguiar luego de finalizar el partido. "Soy jugador de Nacional y al que le guste, bien y al que no mala suerte". pic.twitter.com/0YpEb0nk5n — Somos Nacional (@SomosNacional1) 11 de junio de 2018

Con el Torneo Intermedio, Nacional de Uruguay llega a 156 títulos oficiales, de acuerdo al conteo del propio club. Fundado en 1899, el 'Tricolor' ganó una final muy a la uruguaya, como la tradición manda: Darío Pereira adelantó a Torque con un doblete, pero en solo cinco minutos (67' y 72'), Luis Aguiar empató la final. Sobre la hora (91'), el ex San Lorenzo Gonzalo Bergessio selló el 3-2.

Después del receso por la Copa del Mundo , a Nacional de Uruguay se le viene el Clausura y el partido de ida de los 16avos de la Copa Sudamericana, de visita ante Sol de América de Paraguay. "De habernos metido a octavos de la Libertadores, el semestre hubiese sido perfecto. En el plano local, lo del equipo es irreprochable", dijo el 'Cacique' Medina, exjugador histórico del 'Tricolor', hoy DT.