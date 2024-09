El fin de un ciclo histórico. En medio de lágrimas y emociones encontradas, Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay. El ‘Pistolero’ contó algunas razones de esta decisión en conferencia de prensa y aseguro estar en el “momento indicado” para marcharse de la órbita de la ‘celeste’, aunque no ocultó la tristeza por terminar este proceso. Este viernes disputará su último duelo en el estadio Centenario ante Paraguay, en el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Sepan entender que el día viernes será mi último partido con la Selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, analizando. Es el momento indicado porque tengo mis razones. No hay nadie que tome la decisión que yo mismo junto a mi familia. Lo voy a jugar tranquilo, con la misma ilusión de siempre desde 2007, las mismas ganas que tenía ese niño que comenzó con 19 años y ese jugador veterano con la trayectoria increíble va a dejar la vida el día viernes”, manifestó con la voz entrecortada y entre lágrimas.

A su vez, agregó: “Me enseñaron eso aquí desde que comencé a trabajar con mi país. No quiero despedirme de cada uno porque ellos ya lo saben. Me voy con la tranquilidad que hasta el día viernes di todo lo que pude con la Selección. No tengo nada que reprocharme hasta el momento”.

Con estas palabras, comenzó la conferencia de despedida de uno de los delanteros más influyentes en la historia de Uruguay. En el año 2011, tuvo la posibilidad de alzar el trofeo de la Copa América, luego de vencer por 3-0 a Paraguay en la final. Aquel día, Suárez marcó el primer gol del choque.

Respecto a la decisión, contó que hubo posibilidad de hacerlo tras la Copa América 2024, pero conversó con Marcelo Bielsa: “Lo podría haber hecho en la Copa América pero el entrenador me hizo saber que contaba conmigo y por qué no hacerlo en mi estadio, con mi gente. Despedirme con la gente acá no sé si es algo que muchos hicieron”.

Además, aseguró que todavía no ha pensando en retirarse del deporte. “Del fútbol profesional quiero seguir disfrutando más. Estoy muy cómodo donde estoy. Lo que está claro es que no quiero ser entrenador, aunque sí estar vinculado al fútbol”, comentó el goleador sobre su futuro más cercano.









