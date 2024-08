Manchester City vs. Chelsea se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el Ohio Stadium por un amistoso internacional como parte del Soccer Champions Tour. El encuentro está programado para disputarse este sábado 3 de agosto desde las 4:30 de la tarde (hora peruana, 6:30 p.m. en Argentina) y se podrá ver a través de la señal de ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales pirata. Los equipos dirigidos por Pep Guardiola y Enzo Maresca seguirán probando a sus jugadores, pero con el objetivo de salir victoriosos en este reto. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Jack Grealish y su gesto con un pequeño fan en Estados Unidos. (Video: Manchester City)