Fue una de las figuras no solo de la selección belga, sino de todo el Mundial Rusia 2018, pero tal parece que en el Manchester United aún tienen problemas para recordar cómo se escribe su nombre. Romelu Lukaku es el protagonista del día por un garrafal error que han cometido con su camiseta en el club inglés y que la están vendiendo en Estados Unidos.

La tienda online del United en USA está vendiendo equipaciones del conjunto de Old Trafford con el dorsal ‘9’ y con el nombre del delantero belga escrito de la siguiente manera: " LAKAKU ". Un error que no ha pasado desapercibido, desde luego, y que ya da mucho de que hablar en las redes sociales.

Mourinho lo quiere de vuelta ya

Por otro lado, el Manchester United se encuentra en plena pretemporada, precisamente, en Estados Unidos, pero Mourinho no está conforme con los trabajos, pues aún no puede contar con los jugadores que participaron en el Mundial.



El entrenador luso no cuenta aún en sus filas con Paul Pogba , Romelu Lukaku , Marouane Fellaini , Marcus Rashford , Jesse Lingard , Marcos Rojo , Victor Lindelöf , Ashley Young , David de Gea , Nemanja Matic , Fred y Phil Jones .