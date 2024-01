Este miércoles la FIFA emitió comunicado que Marc Overmars fue objeto de una sanción internacional de un año, lo cual lo obliga a renunciar a su puesto como director deportivo en el Royal Antwerp de Bélgica. La penalización se derivó de acusaciones de acoso a sus compañeras mientras ocupaba un cargo en la gerencia deportiva del Ajax en 2022. Tras la revelación del escándalo, Overmars presentó su dimisión en el club de Ámsterdam.

Las acusaciones dirigidas contra el neerlandés de 50 años incluyeron conductas inapropiadas hacia varias empleadas del Ajax, quienes lo acusaron de acoso sexual, llegando incluso al extremo de enviar fotos íntimas. Estos incidentes fueron denunciados en julio pasado, y como resultado, el Instituto de Derecho Deportivo de los Países Bajos le impuso una sanción adicional de un año, junto con una pena condicional.





Como se recuerda, en noviembre de año pasado, la Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) confirmó la sanción inicial impuesta por el Instituto de Jurisprudencia Deportiva (ISR). Dicha condena consistió en una suspensión de dos años y la prohibición de trabajar en el ámbito nacional. A pesar de esta medida, el exjugador continuó desempeñando sus funciones en Bélgica hasta la fecha actual, debido que la nación solo era efectuada en el territorio donde se realizó la denuncia.

“Esta es una situación dramática para todos los involucrados de alguna manera. Es devastador para las mujeres que han tenido que sufrir este comportamiento. Cuando nos enteramos de esto, actuamos de inmediato, deliberando cuidadosamente y sopesando qué era lo mejor que se podía hacer, todo en consulta con el director general Edwin van der Sar y con la asistencia de un experto externo”, explicó Leen Meijaard, presidente del Consejo de Supervisión, en el comunicado del Ajax.

El diario NRC Handelsblad pudo recolectar el testimonio, de forma anónima, de uno de las victimas de Overmars que comentó lo minimizadas que son las mujeres en el Ajax “No hay una atmósfera abierta para afrontar este abuso de poder. Los subordinados se mantienen callados. Los pocos que buscan respuesta no la encuentran. Hay rumores y no se hace nada. Se hacen bromas estereotipadas y las mujeres subordinadas son frecuentemente criticadas por su apariencia. Como mujer en el Ajax tienes que tener una doble capa de piel. Si no tienes eso o no lo aceptas, tienes los días contados”.





El fin de la labores de Marc Overmars en Bélgica

Recientemente, la KNVB ratificó la sanción ante el Comité Disciplinario de la FIFA, llevando así la penalización más allá de las fronteras nacionales para que la sanción fuera todavía más ejemplar. “Tenemos el deber de informar de esta sanción al comité disciplinario de la FIFA... que ha decidido hacerse cargo de la suspensión a partir del 16 de noviembre de 2023″.

Según los informes de De Telegraaf en los Países Bajos, se ha señalado que “Overmars no podrá ejercer su función como director del Royal Antwerp FC”, a pesar de que el club con sede en Amberes aún no ha emitido comentarios al respecto. Frank Neervoort, portavoz de Overmars, comunicó que el exjugador de la selección neerlandesa tiene la intención de presentar una apelación contra esta decisión.

La sanción se aplicó luego de que Marc Overmars admitiera su culpabilidad al reconocer haber mostrado un comportamiento considerado “inapropiado”. Este comportamiento se manifestó a través del envío de mensajes y fotografías de naturaleza sexual a varias mujeres durante su periodo como director de fútbol en el Ajax.

La grave acusación generó una gran conmoción al hacerse públicos los mensajes inapropiados enviados por Overmars, quien ocupaba un puesto de alto rango en Ajax, a las empleadas de la institución. La información fue revelada por el diario NRC Handelsblad en febrero de 2022, el cual tuvo acceso a algunos de los comentarios que el entrenador les envió a sus compañeras.

Además, se descubrió que varios departamentos dentro del club estaban al tanto de los comportamientos abusivos del exjugador de Ajax, Arsenal y FC Barcelona a lo largo de varios años, e incluso algunos empleados lo apodaron como el “primo cachondo”. La sanción impuesta al neerlandés será un hito significativo tanto en el fútbol como en la sociedad.





