El enigma en torno al futuro de Kylian Mbappé sigue generando debates. A pocos meses para el final de su contrato con el PSG, no se sabe si seguirá jugando en Francia o buscará nuevos aires en el Real Madrid. Se trata de todo un culebrón sobre el que el exfutbolista francés Emmanuel Petit ha compartido su perspectiva en una entrevista con la radio británica talkSPORT. Las declaraciones de Petit no solo ofrecen una visión crítica sobre la posible llegada de ‘Kiki’ al Santiago Bernabéu, sino que también sugieren que la situación actual en el club podría no ser tan acogedora como lo fue en el pasado.

Petit señaló que el Real Madrid inicialmente estaba dispuesto a desplegar la alfombra roja para Mbappé con una oferta financiera sustancial. Sin embargo, el exjugador francés sugiere que las cosas han cambiado y que, tras la supuesta traición percibida por el Madrid, la bienvenida podría no ser la misma.

Además, destacó la presencia de Jude Bellingham en el equipo blanco como la nueva estrella y cuestionó la capacidad de múltiples estrellas para brillar simultáneamente en un club con tantos egos destacados como en el Real Madrid.

Petit expresó sus dudas sobre la armonía en el vestuario del Madrid en caso de que Mbappé se una al equipo, sugiriendo posibles conflictos salariales y jerárquicos. “¿Te imaginas a Bellingham si Mbappé viene al Real Madrid? Tendrían que cambiarle el sueldo. Los grandes jugadores quieren ser los que más ganan”, afirmó.





Petit también subrayó que si Mbappé decide unirse al Real Madrid, deberá demostrar que sigue siendo uno de los mejores del mundo, pero advirtió que la situación ha cambiado desde la última vez. “Si yo fuera Mbappé, me preguntaría: ‘Si realmente quisiera ir al Real Madrid, ¿habría ido hace 18 meses?’. La situación en el Madrid ha cambiado mucho”, comentó.

Por otro lado, Emmanuel Petit elogió a Jude Bellingham al extremo de afirmar que es el mejor del mundo en la actualidad. Destacó la importancia y la historia de clubes como el Real Madrid y el Barcelona en comparación con otros como el PSG. “Cuando vas al Madrid o al Barcelona, a ese tipo de clubes, sabes lo que significa. Es como ir al Manchester United, por ejemplo”, concluyó Petit.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





¿Cuál es el salario de Mbappé en el Paris Saint-Germain?





El salario de Mbappé es uno de los más altos del mundo del fútbol. Según la revista Forbes, el jugador del PSG ingresa 128 millones de euros al año, de los cuales 110 millones son de su sueldo y 18 millones de contratos publicitarios.

Además, el PSG le pagó una prima de fichaje de 180 millones de euros y le ofrece una prima de fidelidad que puede llegar a 90 millones de euros por temporada. El Real Madrid, que está interesado en fichar a Mbappé, le habría ofrecido un salario anual de 26 millones de euros netos y una prima de fichaje de 130 millones.





