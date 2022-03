La selección de Bolivia perdió el último jueves ante Colombia (3-0) y quedó sin chances de acceder, una vez más, a la Copa del Mundo de la FIFA. Como ha ocurrido en los últimos seis procesos de Eliminatorias Sudamericanas, la ‘Verde’ quedará en los últimos lugares de la tabla de posiciones, realidad que quiere cambiar nada menos que con Marcelo Bielsa en el banquillo. Sí, el entrenador argentino es el principal candidato para tomar las riendas del cuadro del Altiplano. Así lo ha confirmado Fernando Costa, presidente de la Federación de Bolivia de Fútbol (FBF).

En diálogo con los medios, Costa confirmó que Bolivia ya tomó contacto con el entorno del extécnico del Leeds para hacerle conocer el firme interés que tienen en la FBF por hacerse con sus servicios de cara a la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Estamos en contacto, no voy a negarlo. Aún no hemos hablado directamente con él, pero estamos próximos a hacerlo”, dijo Fernando Costa, que al mismo tiempo advirtió que el éxito de las negociaciones dependerá del tema económico. El rosarino no es un técnico barato.

Lo que sí tienen por sentado desde la Federación de Bolivia, es lo que pretenden con la llegada de un técnico del máximo nivel como es Marcelo Bielsa: “Queremos darle todo el apoyo, sabemos que Bolivia tiene mucho talento y no está lejos que participemos de un Mundial”.

Fernando Costa ha decidido prescindir de los servicios de César Farías al final de las presentes Eliminatorias. El entrenador venezolano dirigirá por última vez a la ‘Verde’ este martes el partido de la jornada 18 ante Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Cabe recordar que Marcelo Bilesa tiene una amplia experiencia en cuanto a la dirección técnica de selecciones. El popular ‘Loco’ llevó a Argentina al Mundial del 2022, en Corea-Japón, e hizo lo propio con Chile para Sudáfrica 2010.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.