Previo al partido entre Perú vs. Uruguay en Lima por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, surgió una revelación en la escuadra charrúa que está generando eco en estos últimos días: su DT, Marcelo Bielsa, está envuelto en una polémica con el expreparador de arqueros de la selección uruguaya, Carlos Nicola. El exportero indicó que renunció debido a discrepancias contractuales y a los cambios en la convivencia interna del equipo desde la llegada del técnico. Si bien Nicola aceptó el vínculo trimestral al inicio de su etapa, esperaba una mayor estabilidad laboral, considerando que la relación entre ambos era correcta.

El uruguayo, quien asumió su rol en la selección principal desde diciembre de 2021 y acumulaba más de una década de trabajo en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se vio obligado a renunciar a su puesto a finales de septiembre tras desacuerdos con el ‘Loco’. Ojo, si bien es cierto que el entrenador había conversado con Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, para comenzar despacio con el argentino, su relación se deterioró rápidamente.

Nicola comentó que al principio solo buscaba evaluar cómo le iría, pero no esperaba que todo terminara de esa manera. “Allí me plantea que yo estuviera tres meses a prueba para ver si podíamos trabajar juntos y le dije que no había ningún problema porque no me conocía y había que ver si podíamos congeniar. Una vez que pasan esos tres meses, Bielsa da el OK y hago el contrato hasta el final del Mundial de Estados Unidos y México 2026″, reveló en el programa 100% Deportes de Sport 890.

Sin embargo, a pesar de haber llegado a un acuerdo con la AUF, el ‘Loco’ le comunicó un nuevo acuerdo. “Cuando volvemos de la fecha FIFA de marzo, Bielsa me pide una reunión en la que me hace el planteo de que necesitaba que toda la gente que trabajara con él, y que no conocía, firmara contratos que vencían cada tres meses y que se renovaban bajo su aprobación. Yo le dije usted está equivocado, usted me planteó una cosa y esto me parece que no corresponde”.

Luego, explicó los pasos que llevaron a su desvinculación de la selección. “Luego del Mundial terminó mi vínculo con la AUF. En los primeros días de enero me llamó Jorge Giordano y me dijo que cuando designaran al técnico de la mayor, me iban a hacer un nuevo contrato. Yo había presentado un proyecto para darle una estructura al departamento de goleros para trabajar más en conjunto. Y empecé a trabajar como coordinador del área juvenil”.

Asimismo, agregó más detalles sobre su conversación con el DT. “Lo inexplicable eran las razones, porque él quería tener la libertad de elegir cada tres meses y yo le dije usted me puede echar en cualquier momento. Pero no, porque él me decía que siempre se jactó de que nunca echó a nadie y que de esa forma no me estaría echando, sino que no me renovarían el contrato. Una cuestión retorcida”, precisó al respecto.

Si bien es cierto que su final con la ‘Celeste’ no fue el esperado, el exgolero indicó que no sentía resentimiento. “De mi relación con Bielsa no tengo reclamos, de hecho, en la charla que mantuvimos él me preguntó si tenía algún tipo de reclamo y le dije que no, que siempre fue muy respetuoso. Pero en ese momento le dije a Jorge Giordano (Director de Selecciones) que veo los excesos que se cometen a mi alrededor, lo que pasa con mis compañeros de trabajo, y no quiero que me pase lo mismo”,

Por otro lado, el charrúa reveló que el estratega argentino había cruzado límites con otros compañeros. “Los excesos fueron que hay cuestiones básicas de respeto en la forma en que se piden las cosas que son innegociables; decirle a una persona esto es un desastre, vende humo, o mandar a hacer a una persona algo que no tiene nada que ver con la tarea y que lo tiene que cumplir, es una falta de respeto y un exceso. Repito, conmigo fue siempre muy respetuoso. Yo siempre sentí mi opinión valorada. En algunas ocasiones me dijo ‘la decisión es suya’ y tuve que tomar decisiones”, indicó.

Asimismo, destacó que siempre estuvo dispuesto a mantener una relación lo más adecuada posible, similar a la que había tenido anteriormente con Óscar Washington Tabárez. “Yo he escuchado al Maestro (Tabárez) que siempre dijo que creía en las relaciones interpersonales, que un buen clima potenciaba a un mayor rendimiento y eso implicaba a todos. Ir al Complejo en esas condiciones era un motivo de alegría, se pasaba bien, había responsabilidad, pero había alegría, todos se sentían parte. Hoy lo que veo es que se ha descuidado un poco esa parte, no hay la misma sensación de respeto, no entre los funcionarios, sino desde la cabeza hacia abajo. Eso genera que la gente no esté contenta, y que vea que se hacen diferencias entre los funcionarios. Esas bases sólidas que se construyeron hace 15 años hoy no existen, hay una desmotivación general en el Complejo”.





¿Cómo vive la interna con Bielsa?

Asimismo, al veterano también le preguntaron cómo percibe la situación interna con el nuevo estratega, a lo que respondió compartiendo su apreciación sobre cómo el equipo está viviendo este nuevo proceso. “Lo primero que hay que decir es que los jugadores están comprometidos con la Selección. Esa fue una enseñanza del proceso de Tabárez de jugadores que hicieron todo el proceso de Selecciones juveniles bajo una dinámica de trabajo, valores, respeto, la persona antes que el jugador de fútbol, entonces tienen un sentimiento muy arraigado”, indicó.

Pero eso no fue todo, ya que además agregó más detalles sobre la dinámica. “Ahora, si me preguntas cómo están ellos, la verdad, yo no veo la misma alegría que tenían antes. Es significativo que muchos jugadores con vigencia hayan decidido dar un paso al costado. Lo de Suárez (su renuncia) me sorprende por lo que fue la última Copa América, lo que hace en Inter Miami, y verlo que está bien y que había aceptado un rol desde otro lugar”.

Por otro lado, el exentrenador de arqueros de la Celeste compartió su experiencia en el Torneo Preolímpico de Venezuela. “En el Preolímpico pasaron cosas que yo no había vivido en 12 años. Pasaron cosas muy fuertes, sobre todo si tomamos en cuenta que hay jugadores que son juveniles. Yo me considero un formador y hubo charlas fuertes que chocaron. Las cosas no pasan por casualidad y fue la primera vez que no pasamos la primera fase. Me da mucha tristeza ver cómo se está afectando la convivencia sana a nivel de Selecciones y ver cómo eso puede afectar el proceso de formación de juveniles”, manifestó.

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!

