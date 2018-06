El atacante de la selección italiana Mario Balotelli indicó este domingo que otorgarle el brazalete de capitán sería "un fuerte gesto contra el racismo" en su país.



"Ser capitán no cambiaría gran cosa para mí, pero sería un fuerte gesto contra el racismo en el país" declaró el delantero centro de la 'Squadra Azzurra' y del Niza, en la víspera de un partido amistoso contra Holanda en Turín .



"Yo estoy en la selección para marcar goles. No para ser capitán. Puedo dar ejemplo mismo sin el brazalete. Pero dármelo podría ser un fuerte gesto para todos los inmigrantes que verían a alguien como yo, de origen africano, convertirse en capitán de Italia", explicó 'Súper Mario'.



Leonardo Bonucci porta actualmente el brazalete, pero en caso de ausencia del central, Balotelli, el jugador italiano con más internacionalidades después del defensa del AC Milan, heredaría el rol de capitán, había indicado el nuevo seleccionador Roberto Mancini.



Recuperado para el equipo nacional por el nuevo técnico tras cuatro años de ausencia con la camiseta 'azzurra', Balotelli anotó contra Arabia Saudita en un partido amistoso a finales de mayo. Durante este encuentro, se desplegó una pancarta racista, "Mi capitán es de sangre italiana".



"Es complicado, sufrí racismo cuando era más joven y hoy no sé si es racismo o celos", se lamentó Balotelli.