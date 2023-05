Cansado de los rumores que apuntaron en las últimas horas que Lionel Messi seguirá su carrera en el Al Hilal de Arabia Saudita, Jorge, padre y representante del futbolista argentino, ha salido al frente para negar que su hijo tenga un acuerdo con el equipo del país del Golfo Pérsico. Mediante un contundente comunicado en redes sociales, el progenitor del campeón mundial en Qatar 2022 ha dejado en claro que su futuro se resolverá a final de temporada, cuando acabe contrato con el PSG. Asimismo, el agente de la ‘Pulga’ afirmó que no hay acuerdos verbales ni nada por el estilo, tal como informó L’Équipe este martes.

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel temrine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine ‘sus noticias’”, reza el comunicado de Jorge Messi.

El comunicado de Jorge Messi, papá y representante de Lionel.





¿Qué dijo la prensa francesa sobre Messi a Al Hilal?





La edición digital del diario L’Équipe dice hoy que Messi tendría un acuerdo verbal con Arabia Saudí pero nada firmado por el momento, algo que el jugador no quiere hacer antes de que acabe la temporada.

Citando al entorno del futbolista de Rosario, el acuerdo contempla dos años de contrato con uno más opcional, por un monto de 500 millones de euros anuales, 2,5 veces superior al rubricado por el portugués Cristiano Ronaldo.

Si se suman otros pagos en especies, Messi puede embolsarse unos 600 millones de euros. L’Équipe agrega, por otra parte, citando a allegados, que el futbolista, que cumplirá 36 años el mes próximo, quiere seguir siendo competitivo hasta la Copa América de 2024 o, incluso, el Mundial de 2026, lo que supondría continuar en un club europeo. Futuro abierto, en resumen.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR