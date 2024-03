En el mundo del fútbol, los caminos de los jugadores a menudo se entrelazan con figuras legendarias, tejiendo una red de experiencias únicas y memorables que se llevan hasta la tumba. Para Javier Pastore (34 años), el mediocampista argentino con paso por el Paris Saint-Germain y hoy agente libre, ese cruce de destinos lo llevó a compartir vestuarios con dos de los jugadores más brillantes de la actualidad: Lionel Messi (36) y Kylian Mbappé (25). En una entrevista con el diario argentino La Nación, el popular ‘Flaco’ abrió las puertas del pasado, revelando las anécdotas y reflexiones que marcaron esta etapa brillante de su carrera.

El viaje de Pastore comenzó en la selección argentina, donde tuvo oportunidad de jugar junto a Lionel Messi durante el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018. Después, en el PSG, compartió vestuario con Kylian Mbappé, creando un puente entre dos mundos futbolísticos aparentemente dispares. Y fue precisamente en ese cruce de caminos donde se gestaron momentos inolvidables.

Una de las anécdotas más destacadas surgió tras la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina conquistó la gloria máxima del fútbol mundial. En un encuentro con Mbappé después del partido, Pastore le preguntó cómo se sentía compartir vestuario con Messi y luego enfrentarlo en la final. La respuesta del francés, entre bromas y reconocimiento, reveló la grandeza del argentino y la rivalidad deportiva que impulsa.

“Lo felicité por el Mundial que había hecho y me dijo: ‘Noo, si el hijo de p.. este de Messi nos ganó el Mundial’ (como un chiste, como diciendo que Lionel lo había ganado solo)”. Pero más allá de la camaradería en medio de la competencia, Pastore destacó el profesionalismo y la mentalidad ganadora de Mbappé, elogiando la capacidad del francés para mantenerse enfocado en sus objetivos, incluso después de una dura derrota.

“Kylian es un chico muy centrado: perdió una final y al día siguiente ya estaba pensando en lo próximo que iba a ganar. Tiene una mentalidad increíble. Lo conozco mucho, tengo una muy linda relación con él y es un ganador, compite al 100%”.

Kylian Mbappé y Lionel Messi jugaron dos temporadas juntos en el PSG: de 2021-2023. (Foto: Getty Images)

Pastore y su convivencia con Messi

La entrevista también destacó la experiencia de Pastore jugando junto a Messi en la Copa América 2015, donde la química en el campo y la conexión futbolística se tradujeron en momentos de magia. A pesar de la decepción de no ganar el torneo (perdió la final ante Chile), el argentino valoró el privilegio de compartir un vestuario con una leyenda viviente como Lionel.

“Leo esta allá arriba, muy lejos de donde quedamos nosotros. Pero no idolatrándolo, es tu compañero, entrenás con él, jugás con él. En cambio hoy, ahora veo un video y me pasan cosas raras, me siento muy feliz”, dijo Pastore sobre Messi, quien junto a Mbappé, se convirtió en una figura que dejó una huella imborrable en su carrera.





La tensión entre Mbappé y Messi en PSG





Aunque la imagen pública pintaba un cuadro de cordialidad y respeto mutuo entre los dos astros, Pastore reveló que detrás de las cámaras, la relación entre Messi y Mbappé no siempre fue tan armoniosa como se podría pensar. Según el testimonio del mediocampista argentino, hubo momentos de tensión en el vestuario del PSG, especialmente por parte de Mbappé.

“Viéndolo de afuera, el club se trató de proteger a sí mismo porque el club sigue ahí y seguirá ahí”, expresó Pastore, destacando la compleja dinámica entre el jugador, el club y la afición. Sin embargo, el exfutbolista argentino reveló que el francés estaba visiblemente afectado por su desempeño en el Mundial y otras circunstancias, lo que se tradujo en una actitud más crítica hacia sus compañeros, incluido Messi.

“El francés estaba muy dolido por el Mundial, y por un montón de cosas, y no le perdonaban ni un pase errado. Sentían despecho. Y lo silbaron, como increíblemente silbaron a Neymar”, reveló Pastore, señalando la intensidad de las reacciones dentro del vestuario parisino.

Javier Pastore se quedará en el PSG hasta el 2019. (Foto: Getty Images)

