Recién retirado del fútbol a los 36 años tras su paso por el Hertha de Berlín como último equipo, Kevin-Prince Boateng, exfutbolista alemán de ascendencia ghanesa, confesó en una entrevista reciente que emitió declaraciones falsas para no estropear su traspaso al FC Barcelona. Durante la segunda mitad de la temporada 2018-19, el mencionado fue parte del cuadro azulgrana y ahora reconoce que sus opiniones, que involucran a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, en su presentación como jugador culé y las que ha sostenido, recientemente, son completamente opuestas.

Era 2019 cuando Kevin-Prince afirmó que Messi “es el mejor de todos los mundos, lo ha demostrado en los últimos diez años”. Sin embargo, en una conversación en el podcast VIBE with FIVE, presentado por Rio Ferdinand, exdefensor del Manchester United, admitió que se vio forzado a hacer declaraciones falsas en ese momento.

“Enseguida me preguntaron en Barcelona quién era el mejor y tuve que decir que era Lionel Messi; mentí. Fue una gran mentira en mi vida”. Después de destacar esto, el exjugador subrayó su preferencia por ‘CR7′: “Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría”.

Pero esta no fue la única revelación que brindó Boateng, sino también habló de la afición que siente por el clásico rival de los culés: “Mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona. Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente”.





La etapa de Kevin-Prince Boateng en el FC Barcelona

El tiempo que Kevin-Prince Boateng pasó en el Barcelona no se destacó como uno de los momentos más exitosos de su carrera. Jugó solo tres partidos de liga, enfrentando al Celta, Huesca y Valladolid, además de un partido como titular en la Copa contra el Sevilla, cuando la eliminatoria ya estaba decidida.

En total, acumuló 303 minutos en el campo, lo que resultó en su regreso a Italia al final de la temporada, ya que había llegado al Barça cedido desde el Sassuolo. Por su parte, los azulgranas, esa temporada, ganaron LaLiga, pero tuvieron un desempeño decepcionante en la Champions y perdieron la final de la Copa del Rey ante el Valencia.





