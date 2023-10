Zlatan Ibrahimovic, el exdelantero sueco conocido tanto por su talento en el campo como por sus declaraciones audaces y su personalidad imponente, ha vuelto a hacer ruido en el mundo del fútbol con una revelación sobre su etapa en el FC Barcelona y su relación con Pep Guardiola. En un adelanto de su próxima entrevista con Piers Morgan, ‘Ibra’ rememoró su tiempo en el cuadro catalán, donde compartió vestuario con algunas de las estrellas más brillantes. Sin embargo, su relación con el entonces entrenador azulgrana fue todo menos tranquila.

Ibrahimovic reveló que cuando conoció a Guardiola, este le advirtió: “Recuerda, los jugadores aquí no vienen con Ferraris”. Pero en lugar de obedecer, el sueco tomó el comentario como un desafío y respondió llevando su propio Ferrari. Esta anécdota es solo una de las muchas que el delantero ha compartido en varias entrevistas a lo largo de los años, arrojando luz sobre su controvertido paso por el Barça.

Además de su tiempo en el Barcelona, Ibrahimovic también se refirió a una oportunidad que tuvo de unirse al Arsenal. Sin embargo, su respuesta fue característica de su personalidad segura de sí misma: “¿Si me arrepiento de algo? No fui al Arsenal, pero es que yo no hago pruebas de nivel”.

El sueco también tuvo palabras fuertes para el actual entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, quien llegó al club después de un exitoso período en el Ajax. Ibrahimovic contrastó las diferencias entre los dos clubes y la disciplina requerida en cada uno. Señaló que el United tiene una presión constante para ganar y que la situación actual del equipo es compleja, especialmente con la llegada de jugadores como Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo.





“El sexo es mejor que el fútbol”





El delantero, conocido por sus declaraciones extravagantes, no decepcionó en esta entrevista. Declaró que el sexo es mejor que el fútbol y reiteró su famosa afirmación de que él es Dios. También mencionó su interés en interpretar al villano en una película de James Bond, aunque bromeó que sería costoso.

Zlatan Ibrahimovic nunca pasa desapercibido y sus palabras siempre generan controversia y debate. Su próxima entrevista promete ofrecer más detalles intrigantes sobre su carrera y su personalidad inimitable.

“El sexo es mejor que el fútbol. Cualquiera que piense diferente, tiene un problema con el sexo y debería buscar ayuda. Cuando digo que soy Dios, ¿crees que estoy bromeando? No estoy bromeando”, dijo el también exjugador del Inter y AC Milan.





