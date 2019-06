México vs Cuba vía Televisa: sigue el duelo por la primera jornada Copa Oro 2019 | GUÍA TV hora, fecha y canal

México y Cuba chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía Televisa por Copa Oro 2019: sigue duelo desde el Rose Bowl este sábado 15 de junio desde las 21:00 horas (en Perú y México) STREAM vía las señales de Telemundo, Azteca, TDN, CNT para toda América Latina. Mira aquí la GUÍA TV de hora, fecha y canal por primera jornada del torneo centroamericano. Sigue el minuto a minuto del encuentro en Depor.com

Martino prepara al equipo que participará en la Copa Oro y cuyo primer partido será ante Cuba el 15 de junio en Pasadena, California. Mira aquí las estadísticas, minuto a minuto, goles y demás incidencias del duelo.

México vs. Cuba: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

En el proceso se lesionaron Miguel Layún, Héctor Moreno, Hirving Lozano, Carlos Salcedo y Marco Fabían.

Tres históricos de la selección mexicana, Antonio 'Tota' Carbajal, Rafael Márquez y Luis Hernández reprobaron y condenaron la actitud y compromiso de varios jugadores que, por diferentes motivos, no quisieron jugar con el Tricolor en la Copa Oro 2019 que se iniciará el sábado.



Casos particulares como el de Javier 'Chicharito' Hernández, -que por ser padre declinó el llamado-, Jesús 'Tecatito' Corona, Héctor Herrera y Carlos Vela, quienes velaron primero por su carrera, han alterado la tranquilidad del proceso para encarar el torneo.



Los cuatro representan bajas sensibles, ya que son jugadores de los considerados importantes, y con ellas ha tenido que lidiar el seleccionador argentino Gerardo Martino.



Ante estas negativas, jugadores históricos del Tri lamentaron el comportamiento y actitud de futbolistas que anteponen situaciones personales a la selección.



"Me da tristeza y coraje" dijo Antonio Carbajal, exguardameta de México que participó en cinco mundiales.



Dijo haber sentido una especie de "rabia" al enterarse de que varios jugadores se negaron a portar la camiseta nacional.



" Estoy de acuerdo que alguien que pertenece a equipos importantes de Europa se cotice y ponga trabas, pero cuando están en clubes de media tabla, no hay razón", añadió.



Recordó que al empezar a jugar "en el llano, el sueño es estar en la selección y luego resulta que no quieren porque no les gusta viajar, es increíble. Hace falta labor de convencimiento. Siempre se ha criticado al futbolista mexicano por su falta de ambición para crecer y estas cosas lo confirman".

Con información de EFE

