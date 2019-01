Millonarios - Independiente Santa Fe: por la segunda jornada del Torneo FOX Sports

Millonarios e Independiente de Santa Fe sostendrán un interesante duelo de preparación este martes desde las 7:00 p.m. (EN VIVO por la señal de FOX Sports) con motivo del cuadrangular amistoso que se juega en Colombia.

Ambos equipos llegan de ganar en su primera presentación. Millonarios se impuso por la mínima ante Atlético Nacional; mientras que Santa Fe hizo lo propio ante América de Cali.

Esta clase de cotejos son de mucha utilidad para ambos comandos técnicos. La última vez que se enfrentaron fue triunfo para los 'Cardenales' por 3-0 con hat-trick de Wilson Morelo.

¿Cómo ver Millonarios vs. Independiente Santa Fe por celular?

Para ver Millonarios vs. Independiente Santa Fe EN VIVO y EN DIRECTO podrás seguirlo por la señal de FOX Sports para todo Latinoamérica. Ahora, para ver fútbol en vivo desde tu celular puedes descargarlo desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

▷ Ver aquí Millonarios vs. Independiente Santa Fe en vivo y en directo por FOX Sports



El servicio vía streaming de FOX Sports que te permite ver Millonarios vs. Independiente Santa Fe te muestra toda su plataforma de señales tanto en radio, como tv, para acceder en tiempo real a su programación, audio y video, parrilla de programación y un canal de contacto directo que le permite interactuar con los diferentes programas en vivo y en directo.

¿Cuándo se juega el Millonarios vs. Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá?



El partido entre Millonarios vs. Independiente Santa Fe se juega hoy, martes 15 de enero desde las 19:00 horas en Perú y Colombia en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá y tendrá señal de televisión a través de FOX Sports. Este compromiso corresponde al cuadrangular amistoso de Colombia, que prepara a los clubes de la ciudad mencionada para la Liga.

¿A qué hora inicia el Millonarios vs. Independiente Santa Fe desde Bogotá?



Argentina: 9:00 pm.

Bolivia: 8:00 pm.

Brasil: 10:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Colombia: 7:00 pm.

Ecuador: 7:00 pm.

Perú: 7:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Uruguay: 9:00 pm.

Venezuela: 8:00 pm.

España: 1:00 am. (15 de enero)

Reino Unido: 12:00 am. (15 de enero)

¿Qué canales transmitirán el Millonarios vs. Independiente Santa Fe en vivo y en directo?



El partido entre Millonarios vs. Independiente Santa Fe será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports en diferentes partes de América Latina. Cabe señalar que la siguiente nómina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports Cono Sur

Bolivia: FOX Sports Cono Sur

Chile: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur, FOX Sports 1 Chile

Colombia: FOX Sports cono Sur, FOX Sports Colombia, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur

Internacional: Fanatiz

Perú: FOX Sports Cono Sur, FOX Sport Perú, FOX Play Sur

Uruguay: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur