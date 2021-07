España – Suiza protagonizan un duelo atractivo por cuartos de final de la Eurocopa 2020. El partido está programado para este viernes 2 de julio en el estadio Estadio Krestovski de San Petersburgo, donde La Roja de Luis Enrique tiene disponible a todos sus jugadores para uno de los encuentros más importantes desde su era. Para ver el partido de fútbol en vivo podrás sintonizara vía Telecinco en directo online.

España viene entrenando en el estadio Pretrovsky de San Petersburgo, rumbo al duelo del próximo viernes en esa ciudad, pero en diferente campo, contra Suiza por una plaza en las semifinales de la Eurocopa 2020.

Luis Enrique Martínez dispuso de todos sus futbolistas para la sesión de recuperación a puerta cerrada en ese estadio, cercano al hotel de concentración del equipo, incluidos Sergio Busquets, José Luis Gayá y David de Gea, tras padecer diferentes molestias los últimos días.

“Cualquiera de los 24 puede ser titular en esta selección, no varía en nada el rendimiento y es una garantía para seguir avanzando en esta Eurocopa. Vamos a recuperar a todos y veremos contra quien nos enfrentamos y qué once ponemos”, afirmó Luis Enrique en conferencia de presa previo al España vs Suiza.

Por otro lado, los dirigidos por Vladimir Petkovic llegan con la moral al tope tras eliminar a la campeona del mundo, la Francia de Mbappé, Benzema o Griezmann, y se colaron en los cuartos de final.

Los helvéticos venían perdiendo 3-1 pero en los últimos minutos empataron y forzaron el alargue. Finalmente, definieron la clasificación en la tanda de penales: No erraron ningún lanzamiento y aguardaron al error de Kylian Mbappé, tras una gran intervención de Sommer.

¿Cómo ver el España – Suiza en directo vía Telecinco por app móvil?

Telecinco será el encargado de ofrecer todos los partidos de la Selección Española en la Eurocopa. De esta manera, el España vs Suizaa en directo está garantizado y aquí te damos a conocer cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo online.

La cadena está disponible en todas las televisiones de España de forma gratuita. Solo tiene que sintonizarlo en la suya. Para conseguirlo, entre al menú principal, pulsando “Menú” o el botón “Home” del mando.

¿A qué hora juegan España –Suiza por cuartos de final de la Eurocopa?

España: 18:00 horas

Francia: 18:00 horas

Perú: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos (este): 12:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 09:00 horas

¿Cómo fueron los últimos resultados del España – Suiza?

El agónico empate 1-1 del pasado 14 de noviembre en Saint Jakob’s Park en la Liga de Naciones, con Luis Enrique Martínez como seleccionador, es el último precedente de la selección española ante Suiza, a la que ha doblegado en 17 de sus 22 partidos y con la que ha sufrido una única derrota, en el Mundial 2010, del que España fue después la campeona.

Al 16 de junio de 2010, en el estadio Moses Mabhida de Durban, al gol de Gelson Fernandes, a la primera jornada de la competición de la competiciones que después dominó España, corresponde su único tropezón por 0-1 contra ese adversario, con el que se enfrentará este viernes por una plaza en las semifinales en San Petersburgo.

No hay más precedentes en contra de España en toda la historia en su enfrentamiento con Suiza; el primero hace casi un siglo, el 1 de agosto de 1925 en Berna, cuando se impuso por 0-3, con goles de Juan Errazquin Tómas, que acaparó todos los tantos de aquel encuentro -en sus seis duelos como internacional marcó seis goles-, y el último el pasado noviembre, aunque ese duelo sí supone una advertencia.

Porque, más allá del empate y su balance absolutamente favorable, el choque más reciente lo igualó a un minuto del final, rescatado por Gerard Moreno, que impidió una derrota sujeta a variadas circunstancias, una por encima de todas: los dos penaltis fallados por Sergio Ramos en los minuto 57 y 80, ya con el 1-0 en contra que había marcado Remo Freuler en el 26 frente al portero Unai Simón.

Alineaciones posibles para el España vs Suiza por cuartos de final

Selección de España: Unai Simón, Azpilicueta, Ayeric Laporte, José Gayá, Eric García, Sergio Busquets, Pablo Sarabia, Koke, Morata, Ferran Torres y Pedri.

Selección de Suiza: Sommer, Rodríguez, Widmer, Elvedi, Akanji, Zuberr, Shaqiri, Xhaka, Freuler, Seferovic y Embol.