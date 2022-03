Gonzalo Higuaín vuelve a ser dueño de los titulares en la prensa deportiva mundial. No por haber marcado un golazo o dado una asistencia con el Inter Miami en la MLS, sino por las duras críticas que ha recibido de parte de un jugador del fútbol de Estados Unidos. Como si se tratara de Residente y la canción que le dedicó a J Balvin, Fabian Herbers, volante del Chicago Fire, no tuvo piedad con el delantero argentino a la hora de opinar sobre su personalidad. Herbers reveló que no intercambió camisetas con el ‘Pipita’ en lo que fue el primer partido de la temporada el fin de semana pasado.

“A la mierda con este hombre. Este tipo es muy patético. No quiero nada de él. Obviamente tiene mucha presencia en el campo, pero cada vez que un compañero hace un pase incorrecto o algo así, o no le pasa el balón, se queda parado con una cara negativa”, dijo Herbers.

En la misma línea, el jugador del equipo de Illinois acusó a Gonzalo Higuaín de ser una persona prepotente. Si bien reconoció que se trata de una de las figuras de la MLS, afirmó que no le gustaría compartir vestuario con el exdelantero del Real Madrid, Juventus, Chelsea y AC Milan.

“Es un prepotente. Su lenguaje corporal es terrible. No me gustaría ser su compañero de equipo. Ya en el primer parido y es tan negativo y destructivo con sus propios compañeros de equipo a quienes se supone que debe de ayudar. Va a ser una temporada muy larga para Miami si no cambia eso”, dijo.

Tras el empate sin goles de sus equipos en la primera jornada de la MLS, Gonzalo Higuaín y Fabian Herbers volverán a verse las caras el próximo 10 de septiembre en Soldier Field de Chicago. En ese partido, el argentino podrá pedirle explicaciones al volante ofensivo de 28 años.

En el marco de la segunda jornada de la Liga de Estados Unidos, Inter Miami visitará al Austin FC. Mientras que el Chicago Fire jugará su primer partido de local en la temporada ante Orlando City.





