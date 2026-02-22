La ciudad de Guadalajara, una de las sedes principales para el Mundial del 2026, vivió horas de terror absoluto luego de que el gobierno mexicano confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el ‘Mencho’. El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los hombres más buscados por la DEA, desató una ola de violencia inmediata por parte del crimen organizado. Las calles se llenaron de bloqueos, vehículos incendiados y tiroteos que paralizaron por completo a la población, obligando incluso a suspender partidos de fútbol profesional, como el esperado clásico femenino entre Chivas y América, y encendiendo todas las alarmas a nivel internacional sobre la seguridad en el país azteca.

Ante este tenso escenario de guerra en las calles y aeropuertos, la gran duda que saltó de inmediato en el mundo del deporte es si la FIFA tomará medidas drásticas contra México. A menos de dos meses para la gran cita mundialista, garantizar la vida de miles de turistas y selecciones es la prioridad número uno, por lo que muchos hinchas temen que el país pierda el derecho de organizar sus partidos debido a este descontrol.

Sin embargo, para el especialista en seguridad Alberto Guerrero Baena, este panorama extremo de quitarles la sede es muy poco probable a estas alturas. “Yo no creo que haya un tema de ese tipo, más bien es un tema donde la FIFA le pedirá a México reforzar las acciones de seguridad”, explicó en una entrevista con el diario ESTO.

Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, tuvo varios bloqueos. (Foto: Getty Images)

El experto adelantó que se vendrán exigencias muy estrictas y silenciosas para asegurar la paz durante el torneo. “Veremos, desde una perspectiva, quizás más de colaboración con las fuerzas estadounidenses... Veremos ese reforzamiento en materia de inteligencia”, detalló, dejando claro que pedirán ayuda externa.

El problema real es que la violencia no solo golpeó a Jalisco, sino que se extendió a otros estados cercanos por donde también transitarán miles de hinchas. Guerrero Baena advirtió que los aficionados se van a mover por diversas carreteras para ir a los juegos en Ciudad de México o Monterrey, zonas que también corren mucho riesgo.

Por ello, esta crisis servirá como un examen gigante para las autoridades locales de cara al evento del 2026. “Es ahí donde también se tiene que poner a prueba el trabajo de profesionalización policial y de inteligencia, y que ahí, en todo caso, se tendrá que reforzar con fuerzas verdaderamente profesionales”, agregó el consultor.

Fotografía aérea donde se ven columnas de humo en Puerto Vallarta tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (EFE/ STR).

Incluso, no descartó que se tomen medidas nunca antes vistas en un Mundial organizado en territorio mexicano. “Habrá que ver si en ese sentido, calladamente la FIFA le hace la recomendación a México de que acuda con el gobierno estadounidense para que se trasladen algunos agentes infiltrados”, apuntó sobre la necesidad urgente de prevenir ataques.

Finalmente, el especialista dejó una advertencia muy clara de que lo peor podría estar por venir tras la caída del capo narco. “Se murió el líder, pero no se murió la organización y tampoco se murió la parte financiera... Veremos en estos momentos una escalada de violencia”, sentenció con mucha preocupación.

¿Qué partidos se van a jugar en Guadalajara?

11 de junio 2026 - Grupo A: Corea del Sur vs. DEN / MKD / CZE / IRL

- Grupo A: Corea del Sur vs. DEN / MKD / CZE / IRL 18 de junio 2026 - Grupo A: México vs. Corea del Sur

- Grupo A: México vs. Corea del Sur 23 de junio 2026 - Grupo K: Colombia vs. COD / JAM / NCL

- Grupo K: Colombia vs. COD / JAM / NCL 26 de junio 2026 - Grupo H: Uruguay vs. España

