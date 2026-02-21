Universitario de Deportes tenía el partido bajo control. Con dos goles de ventaja en el primer tiempo y una sensación de superioridad clara en el campo del Alberto Gallardo, todo indicaba que los cremas se llevarían un triunfo clave en el Torneo Apertura. Sin embargo, el complemento cambió el panorama y Sporting Cristal encontró espacios para reaccionar hasta sellar el 2-2 definitivo. El resultado dejó un sabor amargo en tienda merengue y obligó a su entrenador a salir al frente. En conferencia de prensa, Javier Rabanal no esquivó responsabilidades y explicó qué ocurrió para que su equipo perdiera el control del juego.

El técnico de Universitario de Deportes fue directo al analizar el desarrollo del encuentro ante Sporting Cristal. Reconoció que el equipo no supo aprovechar las ocasiones que tuvo para ampliar la diferencia cuando ganaba 2-0.

Según explicó, hubo un momento en el que el equipo retrocedió demasiado sin que existiera una orden específica desde el banco. “No había indicación de meternos atrás, aun con los delanteros lo hicimos”, señaló, mostrando su desconcierto por la postura adoptada en el segundo tiempo.

Rabanal también admitió que el planteamiento ofensivo comenzó a repetirse en exceso, buscando constantemente el juego interior hacia Alex Valera. Para el entrenador, esa insistencia facilitó la labor defensiva del rival y le quitó variantes al ataque crema.

Otro punto que marcó fue el impacto de los cambios. El ingreso de nuevos jugadores no logró sostener el ritmo ni el control del balón. “Los cambios disminuyeron al equipo drásticamente”, afirmó, dejando en claro que la intención era refrescar líneas, pero el efecto fue el contrario.

Javier Rabanal. (Foto: GEC)

En ese sentido, asumió la responsabilidad total del resultado. “El responsable del empate soy yo. Tengo que saber que estoy al frente de Universitario y que no solo son 11 jugadores”, sostuvo con firmeza, enviando también un mensaje interno al plantel.

El DT explicó que, pese a reforzar el mediocampo en el complemento, el equipo no logró dar continuidad al juego. Perdieron posesión y comenzaron a despejar balones sin claridad, algo que, según dijo, terminó invitando a Cristal a adelantar sus líneas.

Para Rabanal, el empate deja una lección clara: sostener la intensidad durante los 90 minutos es fundamental si quieren pelear el campeonato. Universitario sumó un punto que lo mantiene en la parte alta, pero la sensación es que dejó escapar una oportunidad importante en el Alberto Gallardo.

