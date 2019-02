El Mundial 2030 empieza a tomar forma: el país europeo que "va adelante" de Argentina y Uruguay

El Gobierno de España asegura que su propuesta de preparar con Marruecos y Portugal una candidatura conjunta para organizar el Mundial 2030 "va adelante", si bien el país magrebí no ha confirmado todavía su disposición a aceptar la iniciativa.



Los reyes comienzan este miércoles una visita de Estado de dos días a Marruecos invitados por Mohamed VI y con la que se pretende reforzar la "excelente" relación en todos los ámbitos, han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó la iniciativa a Mohamed VI el pasado 19 de noviembre durante su visita a Rabat, la primera que hizo desde su llegada al Palacio de la Moncloa.



Según dijo entonces Sánchez, el monarca alauí fue "muy receptivo" al plantearle la idea y añadió que la intención era que los tres países empezasen a trabajar en ella.



El presidente sostuvo que se trataba de una candidatura "muy competitiva" puesto que sería la primera vez que el Mundial de Fútbol se celebraría en dos continentes, Europa y África, lo que requiere una modificación previa de los estatutos de la FIFA.



Dos días después de su viaje a Rabat, Sánchez se reunió con su homólogo portugués, António Costa, ante quien expresó su "entusiasmo ferviente" por la propuesta, que Portugal ve favorable, aunque con cautela.



No obstante, el Gobierno marroquí indicó al día siguiente que aún no había tomado una decisión sobre la oferta de España y que cuando se acordase, se comunicaría, según afirmó su ministro portavoz, Mustafa Jalfi.



A falta de concretar en qué formato, Marruecos tiene intención de presentar su candidatura a 2030 después de perder la votación para organizar el campeonato mundial de 2026 frente a la candidatura tripartita de Estados Unidos, México y Canadá.



El país magrebí ya ha solicitado ser sede del Mundial en cinco ocasiones desde 1994, pero siempre sin éxito. Además de la propuesta lanzada por España, está en el aire otra eventual candidatura conjunta entre tres países magrebíes, Marruecos, Argelia y Túnez, para 2030, impulsada por la Unión del Magreb Árabe.



La previsión de la FIFA es que la elección de la sede de 2030 se decida en 2022, en el marco del Mundial de Catar, pero la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay ha pedido adelantarla a 2020, aunque la FIFA aún no ha tomado la decisión.



