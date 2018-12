Qatar ha dado el visto bueno y habría que ver falta para que exista la posibilidad de que el Mundial del 2022 se juegue con 48 selecciones y las 32 que se encuentran estipuladas. A falta de comenzar las Eliminatorias en todo el mundo, sigue estudiándose la posibilidad de jugar una Copa del Mundo con una propuesta que un inicio fue confirmado para el 2016 con México, Estados Unidos y Canadá.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aceptó la posibilidad y lo ratificó tras el G20. Y desde la sede en la península arábiga ya hay una respuesta positiva.



La prensa de Doha confirmó que la Federación está dispuesta a aceptar 48 equipos en el Mundial, pero aclaró que en ese caso el Mundial no podrá disputarse en 28 días, sino que deberá aumentarse el lapso a un tiempo no resuelto. La fecha inaugural está dispuesta para el 21 de noviembre y la final para el 18 de diciembre.



Actualmente, la CONMEBOL tiene cuatro plazas y media para el Mundial. De aprobarse la ampliación, dispondrá de seis cupos y medio sobre diez selecciones.



Todo está en manos del Comité Ejecutivo de la FIFA, que deberá resolver si da el OK a la ampliación. Qatar tiene 160.000 cuartos de hotel para ocupar durante el Mundial por los aficionados, además de la gente que podrá quedarse en los cruceros en el puerto.