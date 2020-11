El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, ha fallecido a los 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoira en su casa de la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, este miércoles.

El también extécnico de la Selección Argentina, alguna vez definió lo que para él era la muerte. Y sobre todo, su deseo más allá de cuando ese día llegara. Palabras que hoy retumban a todos quienes la leen y que sus hinchas, desde luego, quisieran que se cumplan.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría la gente y con eso me basta y me sobra”, dijo alguna vez en una entrevista el ‘Pelusa’.

Ganador del Mundial’86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata, por un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005.

La preocupación en torno a la salud de Diego Maradona empezó minutos antes de la confirmación del deceso, cuando se reportó que había varias ambulancias en los exteriores de la vivienda del astro. No pasó mucho tiempo para que la muerte de ‘D10s’ se haga oficial.

