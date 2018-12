Neymar brilla todos los fines de semana con el PSG. Sus grandes actuaciones hacen que se lleva las palmas; sin embargo, esto no ha logrado que se olvide de algo que lo marcó por completo: la eliminación en los cuartos de final del pasado Mundial de Rusia frente a la selección de Bélgica.



"Aún no lo olvidé. La Copa del Mundo todavía está en mi cabeza. Es algo que quería mucho haber conquistado. Acabé viniendo de una lesión seria y la superé para estar en aquel momento, para estar con mis compañeros, pero no pudo ser esa vez", dijo en un vídeo publicado este jueves en su canal de YouTube.



La Canarinha fue apeada del Mundial de Rusia tras perder por 1-2 ante Bélgica en cuartos de final.



El desempeño de Neymar durante el torneo fue criticado y exfutbolistas de renombre coincidieron en que el jugador de París Saint Germain carece de "estabilidad emocional" y exagera sus reacciones en maniobras de fricción con sus rivales.



Neymar dijo en el vídeo que espera poder cumplir el sueño de ser campeón del mundo en el Mundial de Catar, en 2022.



"Voy a dedicarme estos años, estos cuatro años que faltan para llegar a la próxima Copa del Mundo y quién sabe, quizá traigamos la Copa a Brasil", expresó.



También manifestó que su principal sueño desde el punto profesional es precisamente ganar un Mundial y en el ámbito personal, "tener un hijo", algo con lo ya fue "bendecido" algunos años atrás.