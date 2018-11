"Creó un monstruo con esa actitud". El excampeón del mundo en México 70, el brasileño Rivelino, no se guardó nada en una entrevista con el diario 'Marca', y le dio con 'palo' a Neymar por su estilo de juego. Para ser más precisos, por la manera en la que simula faltas constantemente.

"Quien creó todo eso fue Neymar. Debería coger el ejemplo de Messi, que nunca protesta ni se tira. Ney está permanentemente reclamando, creó un monstruo, porque ya todo el mundo le critica por eso y es algo muy negativo para él. A veces busca al rival, no pasa la bola y no se enfoca en jugar. No puede perder lo mejor que tiene: su magia. Es muy bueno", manifestó.



Por otro lado, Rivelino criticó en general al fútbol actual. El cual considera "le falta calidad", y "hay pocas referencias".



El exjugador de Corinthians y Fluminense avisó, precisamente, que la campeona del mundo Francia "no dejó nada al fútbol".



"Nada de nada. Pero es el fútbol que, ,infelizmente, se practica hoy en día. Es un equipo con jugadores de calidad, pero que crea muy poco. Fue muy pobre. Hasta para escoger el mejor del Mundial no fue fácil. El que jugó una gran Copa fue Hazard, me gusta mucho", añadió.