Salió a cenar con famosa modelo... ¡y se quedó botado con su Ferrari! La última de Neymar [VIDEO]

Pese a que se encuentra lesionado y no asoma ni por casualidad en los campos de fútbol, Neymar sigue siendo noticia aunque por cuestiones extradeportivas. A los rumores de que habría iniciado una relación con la 'ex' de su amigo Maluma , ahora el futbolista del PSG hizo noticia con su lujoso y costoso auto marca Ferrari... ¡con el que se quedó botado en la calle! La noticia no ha tardado en hacerse viral.

El delantero brasileño se quedó en la calle, en medio del duro frío que cae en la noche de París al no poder abrir la puerta de su propio vehículo, tras una cena en casa del portero Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) y la famosa modelo Izabel Goulart.



Cuando 'Ney' se disponía a irse a su hogar se dio con la sorpresa de que las bajas temperaturas de la capital francesa habían provocado que el Ferrari GTC4Lusso quede cubierto totalmente por una capa de hielo.

Neymar se encuentra lesionado después de caer por problemas en los isquios en el partido de Brasil ante Nigeria.

Mientras tanto... PSG es líder

PSG aplastó 5-0 al Brujas belga, con tres goles del francés Kylian Mbappé y dos del argentino Mauro Icardi, este martes en la 3ª fecha del Grupo A de la Liga de Campeones, que lidera con una clara ventaja.



Con esta tercera victoria en tres partidos (3-0 contra el Real Madrid, 1-0 ante el Galatasaray), el PSG ve despejado su camino a los octavos de final.



El club parisino suma 9 puntos, por los cuatro del Real Madrid, que ganó por la mínima en Estambul. Brujas queda con dos puntos y cierra el Galatasaray con 1.



