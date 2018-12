El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi ' Tite ', dijo en una entrevista con 'O Globo' publicada este jueves que recomendó a Neymar mostrar "su lado humano con más frecuencia" y comentó que el delantero pasó "una semana" sin salir de casa tras la eliminación de Brasil del Mundial de Rusia.

El entrenador afirmó que nombró a la estrella del PSG capitán permanente de la 'Canarinha' -acabando así con la rotación del brazalete - "para dar apoyo y responsabilidad". "Él me dijo: 'Puede contar conmigo que sé de mi responsabilidad'. En el momento de un desempeño alto, él no me necesita; él me necesita en los momentos difíciles", señaló.

Asimismo, Tite comentó que después de la eliminación en cuartos del Mundial contra Bélgica (1-2) le dijo al camisa '10' qué aspectos precisaba mejorar, si bien no desveló ninguno de ellos: "Es una cosa íntima".



"Digo que él es un líder técnico y que también puede ser un líder en comportamiento. Y creció en este sentido, mejoró en la relación con ustedes (prensa). Él se expuso más. Yo le dije: 'Muestra tu lado humano con más frecuencia'. Es un lado que nosotros conocemos" , explicó.



Palabras del míster. Tite, quien a finales de julio pasado renovó con el combinado nacional hasta el Mundial de Catar 2022, manifestó que Neymar recuperó "la plenitud física y técnica" después del Mundial de Rusia.



Tras la eliminación, Tite confesó que estuvo "diez días sin dormir bien, tal vez 12, 14" y que algunas veces "se despertaba con el gol del empate" que nunca llegó frente a los belgas. Neymar "dijo que por una semana no salió de casa, no quería ver a nadie", agregó.