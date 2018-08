En el ojo de la tormenta. Mesut Özil viene siendo el centro de atención desde hace unas semanas tras anunciar su renuncia a la selección de Alemania, debido a una polémica fotografía que se tomó con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



El alemán del Arsenal fue duramente criticado por aquella imagen, pero también consiguió el apoyo de muchos aficionados y compañeros. En este contexto, hubo un gesto que llamó la atención, y este provino justamente desde Turquía.

Antes del inicio de un encuentro amistoso entre el Malatyaspor y el Gazisehir Gaziantep, el crack alemán sería honrado por los jugadores del 'Tigre', quienes saltaron a la cancha con camisetas que tenían estampado el rostro de Özil y un mensaje contra el racismo.



"Estamos todos contigo, di no al racismo", se lee en la vestimenta de los once del Malatyaspor. Si bien es cierto que tanto Özil y su representante anunciaron que no continuarían hablando del tema, parece que el mismo sigue causando revuelo en el mundo del fútbol.