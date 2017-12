Pachuca vs. Al Jazira se enfrentan este sábado 16 de diciembre en partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes 2017 que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos. El juego se disputará en el Estadio Sheikh Zayed desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y 8:00 a.m. (hora mexicana) y será transmitido por la señal de Fox Sports. Albos clubes van en busca de la medalla de bronce, lo que sería clasificación histórica en esta competición.

Pachuca, que disfruta de su cuarta participación en el torneo, se quedó a las puertas de la final tras perder con el campeón de la Copa Libertadores, el Gremio de Porto Alegre, que solo se pudo imponer por un gol en la prórroga.



Pachuca vs. Al Jazira: horarios del partido País Hora México 8:00 a.m. Perú 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Paraguay 11:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. España 3:00 p.m.

Pachuca , que entrena el uruguayo Diego Alonso tiene, no obstante, el desafío de lograr su mejor clasificación en un Mundial de Clubes. Los 'Tuzos' tienen su techo en el cuarto lugar logrado en la edición del 2008, cuando perdieron con el Gamba Osaka japonés en el partido de consolación el año que el título lo consiguió el Manchester United.



El Pachuca, vigente campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, afronta el partido ante el anfitrión con la baja de Víctor Alonso Guzmán, expulsado en el partido de semifinales ante el Gremio y con la intención de igualar el papel que tiempo atrás realizaron el Monterrey y el Necaxa, que terminaron en el tercer puesto en ediciones anteriores, el techo del fútbol mexicano en este torneo.



El Pachuca tendrá como rival el sábado al Al Jazira, el equipo anfitrión y revelación del torneo que en semifinales fue eliminado por el Real Madrid (2-1), al que llevó al límite .



El equipo que entrena el holandés Henk Ten Cate, en su día ayudante de Frank Rijkaard en el Barcelona, ha tenido un camino largo en la competición. Ganó al Auckland de Nueva Zelanda en la ronda preliminar y al Urawa japonés en cuartos de final. Debutante en el torneo, el conjunto emiratí quiere redondear una más que notable participación y hacer historia.



El Al Jazira no podrá contar con el defensa Mohammed Ali Ayed, que vio una nueva tarjeta amarilla ante el Real Madrid y está suspendido. En el aire está la participación del meta Ali Khaseif Housani, el héroe del cuadro local, que abandonó con una lesión muscular el choque ante el campeón de Europa y que fue sustituido por Khaled Al Senaani al inicio de la segunda parte.

Pachuca vs. Al Jazira: probables alineaciones

Al Jazira: Ali Khaseif Housani o Khaled Al Senaani, Musallem Fayez, Ahmed Rabia, Fares Al Saadi, Saleem Rashid Obaid, Yagoub Al Hosani, Mohammed Al Attas, Khalifa Alhammadi, Romarinho, Ali Ahmed Mabkhout y Mbark Boussoufa.

Pachuca: Óscar Pérez, Joaquín Martínez, Omar González, Oscar Murillo, Emmanuel García, Jorge Hernández, Keisuke Honda, Jonathan Urretaviscaya, Erick Aguirre, Erick Sánchez y Franco Jara.



Fuente: EFE