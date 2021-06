En DIRECTV: Países Bajos vs. Austria EN VIVO por Eurocopa 2021 desde Ámsterdam

Países Bajos vs. Austria se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 17 de junio por fecha 2 del Grupo C de la Eurocopa 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de selecciones de Países Bajos y Austria.

Tras ganar en sus primeras presentaciones, Holanda y Austria buscarán el liderato de la serie, para acercarse así a la clasificación a octavos de final de la Eurocopa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Amsterdam Arena.

Holanda vs. Austria: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Austria es virtualmente líder del grupo tras derrotar a Macedonia del Norte (3-1) en un partido histórico que supuso el primer triunfo de su selección en la fase final de una Eurocopa, con goles de Stefan Lainer, Michael Gregoritsch y Marko Arnautovic.

La UEFA ha sancionado a este último con un partido sin jugar por haber insultado a los jugadores normacedonios tras marcar el domingo en Bucarest, al punto que el capitán austríaco y mejor jugador del partido, David Alaba, agarró a su compañero con firmeza por la mandíbula para exigirle silencio.

Arnautovic, que había salido en la segunda parte por Sasa Kalajdzic, se ha disculpado a través de las redes sociales y ha asegurado que no es racista, pero no podrá jugar frente a Países Bajos -antigua Holanda- con la selección austríaca que dirige el alemán Franco Foda.

Por su parte, el seleccionador de Holanda, Frank de Boer, ha reconocido en rueda de prensa que la ausencia de Arnautovic, de 32 años y delantero del Shangai Port chino, es una ventaja para los suyos porque “es un buen jugador”.

Holanda llega con moral al encuentro, tras dominar a Ucrania el domingo en Ámsterdam y dejar un buen sabor de boca, con un buen Memphis Depay, un Frenkie de Jong muy seguro en los pases y un soberbio Denzel Dumfries, autor del gol en el minuto 85 que dio la victoria a los de Frank de Boer.

Tras una primera mitad sin goles, la Naranja Mecánica se adelantó con tantos de Georginio Wijnaldum y Wout Weghorst, pero los neerlandeses se dejaron empatar en dos jugadas aisladas de los eslavos con dianas de Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk, hasta que Dumfries solucionó el enredo con un tanto de cabeza.

Con ese triunfo, que llegó tras un sufrido 2-2 ante Escocia en amistoso y un solvente 3-0 ante Georgia en el último encuentro de preparación para el torneo, Holanda va levantado expectativas tras siete años de ausencia de grandes torneos.

Holanda vs. Austria: probables alineaciones

Holanda: Stekelenburg, Timber, De Vrij, Blind, Dumfries, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt, Weghorst y Depay.

Austria: Bachmann, Dragovic, Alaba, Hintergger, Lainer, Laimer, Schlger, Sabitzer, Ulmer, Kalajdzic y Baumgartner.

Con información de EFE.





